Эти пять ошибок 'убивают' ваш смартфон: будут проблемы

Смартфоны за короткое время стали неотъемлемой частью повседневной жизни людей, помогая им не только общаться, находясь на разных концах света, а и путешествовать, сохранять воспоминания, находить новые места для посещения. Но в то же время все это связано с повышенным риском повреждения гаджета, который, при неправильном использовании, начинает "виснуть" или ломаться.

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Есть много распространенных видов поведения, которые наносят вред этому многофункциональному устройству. OBOZ.UA решил рассказать о пяти ошибках, чтобы помочь большему количеству людей прекратить их делать и продлить срок службы своих смартфонов.

1. Загрузка вредоносных приложений

Если вы не можете найти приложение в Play Store или App Store, у вас может возникнуть соблазн изучить другие источники. Однако загрузка приложений из неофициальных ресурсов или сторонних магазинов может подвергнуть смартфон риску заражения вредоносным программным обеспечением (ПО).

Такие приложения могут заразить устройство вирусами и шпионским ПО, а те со своей стороны способны украсть личные данные, пароли, банковскую информацию. Более того, они могут предоставить киберпреступникам доступ к камере и микрофону смартфона.

По данным портала Phonefix, в большинстве случаев безопаснее загружать приложения из официальных магазинов, поскольку они проходят процесс проверки, чтобы предотвратить появление вредоносных приложений в их списках, что дает пользователям больше шансов избежать проблем.

2. Игнорирование обновления

Обычно пользователям не нравятся постоянные уведомления, сообщающие о наличии нового обновления программного обеспечения для смартфона или определенного приложения. Однако это необходимые меры, которые помогают поддерживать бесперебойную и безопасную работу устройства.

В целом, обновления не только направлены на улучшение пользовательского опыта, но и часто включают исправления безопасности для устранения недавно обнаруженных уязвимостей. Если их игнорировать, это подвергает смартфон риску атакам вредоносного ПО. Кроме того, обновления обычно исправляют ошибки, которые могут привести к сбоям в устройстве или его медленной работе. Поэтому не блокируйте уведомления, а также загружайте и устанавливайте обновления как можно скорее.

3. Использование общедоступного Wi-Fi

Использование бесплатного общественного Wi-Fi всякий раз, когда посещаете любимые или неизвестные вам заведения, также сопряжено с некоторыми рисками.

Публичные точки доступа Wi-Fi небезопасны, поскольку они обычно не зашифрованы или имеют слабые меры безопасности. Если вы подключаетесь к одной из таких сетей, злоумышленники могут легко украсть личную информацию, такую ​​как пароли и банковские реквизиты. Кроме того, ваш смартфон рискует заразиться вредоносным ПО, которое может приводить к частым сбоям в работе приложений без причины, перегреву и сокращению срока службы батареи.

Если необходимо использовать публичный Wi-Fi, подключайтесь только к защищенным паролем и зашифрованным сетям. Также следует избегать посещения конфиденциальных вебсайтов, которые могут поставить под угрозу ваше устройство и личную информацию.

4. Вредные привычки при зарядке

Хотя емкость батареи смартфона со временем будет снижаться, некоторые плохие привычки зарядки могут ускорить этот процесс. Например, если позволите батарее разрядиться или полностью зарядиться до 100%, это не будет идеальным вариантом для ее долгосрочной службы. Ведь у нее ограниченное количество циклов зарядки, и повторение этого процесса со временем снижает ее производительность.

Идеально поддерживать уровень заряда телефона в пределах от 30% до 80%: использовав меньше циклов зарядки, вы увеличите срок службы аккумулятора. Кроме того, смартфон обычно нагревается во время зарядки, что в некоторой степени нормально. Однако если он станет слишком горячим, это может привести к необратимому повреждению аккумулятора. Поэтому старайтесь заряжать устройство в прохладном или хорошо проветриваемом месте и не кладите его под подушку или прямые солнечные лучи.

Также обратите внимание, что несовместимое зарядное устройство может сократить срок службы аккумулятора и даже повредить порт зарядки гаджета. Не все зарядные устройства обеспечивают одинаковое количество энергии, и некоторые из них более качественные, чем другие: вам просто нужно убедиться, что они сертифицированы производителем и имеют выход зарядки, подходящий для устройства.

5. Внешнее загрязнение смартфона

Тщательная очистка любимого гаджета может предотвратить долгосрочные проблемы с ним, включая перегрев, когда он часто носится в кармане одежды. Это стоит сделать, если устройство соприкасалось с пылью или мусором. Перед очисткой смартфон следует выключить. Затем посветите на устройство, чтобы увидеть, сколько там пыли.

Используйте мягкую, слегка влажную ткань без ворса, чтобы протереть область вокруг порта зарядки, динамиков и других выходов. При необходимости вытащить мусор, используйте зубочистку и осторожно перемещайте ее с одной стороны на другую, стараясь ничего не повредить. После удаления мусора протрите телефон тканью.

Не забывайте примерно раз в неделю чистить и чехол смартфона, потому что в нем также может скапливаться много пыли и даже песка.

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