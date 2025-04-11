Если смартфон постоянно зависает: эти пять лайфхаков позволят забыть о проблеме

Даже современные смартфоны могут работать со сбоями. Если ваш iPhone или Android начал регулярно зависать, не торопитесь бежать в сервис.

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Такие проблемы часто могут часто возникать из-за перегрузки памяти, ошибок в приложениях или устаревшего программного обеспечения. OBOZ.UA советует воспользоваться несколькими простыми действиями, чтобы гаджет снова заработал стабильно.

Что делать, если телефон "зависает"

1. Перезагрузите устройство. Самое первое, что следует сделать – просто перезагрузить смартфон. Это обновит работу системы и поможет избавиться от временных сбоев.

2. Обновите операционную систему. Старая версия iOS или Android может содержать ошибки, которые уже исправлены в новых обновлениях. Убедитесь, что доступно обновление, и установите его.

3. Обновите установленные приложения. Ошибка приложения может повлиять на доступную память или производительность устройства. Разработчики программного обеспечения поддерживают его и периодически выпускают обновления. Настройте смартфоны на автоматическую проверку обновлений приложений.

4. Принудительно закройте "зависшее" приложение. Если программа не реагирует, не отвечает или не открывается, лучше закройте ее вручную. Это позволит "перезапустить" ее без перезагрузки телефона.

Кроме этого, на iOS вам не нужно часто закрывать приложения. iOS обращает внимание на то, какие приложения должны быть запущены, и останавливает приложения, не требующие столько ресурсов устройства.

5. Недостаточно свободной памяти – одна из самых распространенных причин зависания. Удалите ненужные фото, видео или приложения, и ваш гаджет заработает гораздо быстрее. Ведь нехватка памяти может привести к приостановке работы телефона или замедлению.

Как сообщал OBOZ.UA, сильный нагрев смартфона может привести к быстрой разрядке, выключению или даже повреждению внутренних компонентов. После такого "стресса" гаджет может не включиться, но можно воспользоваться несколькими простыми способами, чтобы уберечь мобильный телефон от перегрева.

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