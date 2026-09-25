Как проверить степень износа аккумулятора на Android: раскрыт "секретный" код

Со временем аккумулятор смартфона теряет первоначальную емкость, из-за чего устройство приходится заряжать все чаще. На iPhone уровень износа батареи можно посмотреть прямо в настройках, а на Android для этого существует специальный код.

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Правда, он работает не на всех моделях, поэтому пользователям некоторых устройств придется воспользоваться другими способами проверки. Подробнее об этом рассказывает OBOZ.UA.

Как узнать, насколько изношен аккумулятор на Android

Проверить состояние аккумулятора Android-смартфона можно несколькими способами, однако не все они доступны на каждом устройстве.

В качестве варианта можно воспользоваться специальным сервисным кодом. Для этого нужно открыть приложение "Телефон" и набрать комбинацию:

*#*#4636#*#*

Если конкретная модель поддерживает эту функцию, на экране откроется служебное меню с информацией об устройстве и аккумуляторе.

На некоторых смартфонах Samsung дополнительно может работать код *#0228#, который открывает данные о состоянии батареи.

В то же время универсального кода для всех Android-смартфонов не существует. Если сервисное меню не открывается или в нем нет нужной информации, можно воспользоваться специальными приложениями, в частности AccuBattery или Battery Guru.

Они анализируют циклы зарядки и разрядки и помогают приблизительно оценить фактическую емкость аккумулятора и степень его износа.

На смартфонах Xiaomi часть информации об аккумуляторе также можно найти в системных инструментах, а при необходимости – воспользоваться сторонними приложениями.

Стоит учитывать, что результаты таких приложений носят ориентировочный характер, особенно если приложение только начало собирать данные об аккумуляторе.

Если телефон сильно нагревается, внезапно выключается или его автономность заметно ухудшилась, целесообразно обратиться в сервисный центр дляпрофессиональной диагностики.

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