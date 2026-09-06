Нужно ли перезагружать смартфон после обновления: ответ экспертов

Когда на смартфоне или планшете появляется новое системное обновление, все обычно происходит по привычной схеме: устройство загружает файлы, устанавливает их, а затем перезапускается. Во многих случаях это происходит автоматически, особенно если в настройках включена установка обновлений в определённое время.

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Но что делать, если после завершения обновления смартфон сам не перезагрузился? Специалисты советуют всё же сделать это вручную.

Почему после обновления смартфон лучше перезагрузить

Перезапуск устройства помогает очистить временные файлы, освободить оперативную память и заново запустить системные процессы.

Именно поэтому обычная перезагрузка часто помогает устранить мелкие проблемы в работе смартфона – зависания, медленную реакцию системы или некорректную работу отдельных функций.

Большинство крупных системных обновлений и так требуют обязательной перезагрузки. Поэтому этот совет в первую очередь касается тех случаев, когда обновление установилось, но смартфон не перезагрузился автоматически.

Что еще стоит сделать после системного обновления

После установки нового программного обеспечения можно выполнить несколько простых действий в целях профилактики.

Например, проверить временные файлы и кэш, оптимизировать работу устройства и проверить основные системные настройки, чтобы убедиться, что все выбранные параметры сохранились.

Если после обновления возникли проблемы с Wi-Fi, мобильным интернетом или Bluetooth, иногда может помочь сброс сетевых настроек. Важно, что эти рекомендации касаются именно обновления операционной системы, а не обычного обновления отдельных приложений.

Перезагрузка полезна не только после обновлений

Периодический перезапуск смартфона может положительно влиять на его общую работу.

Это касается как Android-смартфонов, так и iPhone. Подобный принцип работает и с другой электроникой – ноутбуками, настольными компьютерами, планшетами, игровыми консолями и смарт-телевизорами.

Если устройство работает непрерывно в течение длительного времени, в памяти могут накапливаться фоновые процессы и временные данные. Перезапуск закрывает их и запускает систему заново.

Как часто следует перезагружать смартфон

Один из распространенных вариантов – делать это примерно раз в неделю.

Необязательно ждать, пока телефон начнёт зависать или работать медленнее. Регулярный перезапуск можно рассматривать как простую профилактическую процедуру.

Такая же рекомендация часто применяется и к компьютерам, которые пользователи нередко оставляют включенными или постоянно переводят в спящий режим.

Перезапуск смартфона может быть полезен для безопасности

Перезагрузка устройства важна не только для быстродействия. Она завершает фоновые процессы и программы, работающие в памяти. Это может прервать работу некоторых вредоносных процессов, которые потенциально могли быть активны без ведома пользователя.

Именно поэтому рекомендацию регулярно перезагружать смартфон можно встретить и среди советов по кибербезопасности. Впрочем, перезапуск не заменяет установку актуальных обновлений, использование надежных паролей и других базовых мер защиты.

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