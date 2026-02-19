Как промыть бойлер: зачем это делать

От ежедневного душа до мытья посуды – домашний комфорт во многом зависит от бытового водонагревателя, который мы также часто называем бойлером. Впрочем, жесткая вода со временем приводит к тому, что в нем накапливается накипь, которая ухудшает работу устройства.

Видео дня

Удалять эту накипь нужно регулярно. Более того, это можно сделать самостоятельно, если знать, как выполнить работы правильно, не повредив оборудование. О том, как это сделать, узнавал блог Марты Стюарт.

Суть процедуры промывки (и почему это важно)

Со временем минералы, содержащиеся в воде, и другие мелкие частицы оседают на дне резервуара водонагревателя. Если не удалять этот осадок, устройство начнет потреблять больше энергии, чтобы нагреть тот же объем воды. Кроме того, отложения могут существенно сократить срок службы устройства.

Для предотвращения этого, бойлер стоит примерно раз в год промывать. Регулярная очистка обеспечивает стабильную работу системы и позволяет всему механизму функционировать продуктивнее в долгосрочной перспективе.

Как часто нужно проводить очистку

Обычно такую профилактику советуют делать ежегодно, однако точный график зависит от типа системы нагрева. Специалисты отмечают, что газовые и электрические баковые нагреватели требуют похожих манипуляций, а основное отличие заключается лишь в способе полного отключения питания.

Безбаковые (проточные) модели рассматриваются как отдельная категория. Поскольку они не хранят воду в резервуаре, процедура стандартной промывки им не подходит. Вместо этого такие устройства требуют удаления накипи с помощью специального насоса и химических растворов. Такую работу рекомендуют поручать исключительно профессиональным сантехникам, которые смогут провести процедуру безопасно.

Пошаговая инструкция по промывке водонагревателя

Работа с оборудованием такого типа связана с высокими температурами, давлением и током или газом. Поэтому в идеале эксперты рекомендуют раз в год вызывать специалиста, который проведет обслуживание профессионально. Однако, если вы все же хотите сделать все собственными силами, вам стоит сначала ознакомиться с инструкцией к вашей модели бойлера и придерживаться четкой последовательности действий для баковых систем.

Первым делом необходимо полностью обесточить нагреватель, перекрыть подачу газа (при наличии) и дать прибору остыть. Эти меры безопасности являются обязательными. Также рекомендуется открыть кран горячей воды где-то в доме и дать ей стечь, чтобы сбросить избыточное давление в трубах. Далее следует подсоединить садовый шланг к сливному крану в нижней части бака и направить другой конец шланга в безопасное место для слива – например, в канализационный сток или большую емкость. После этого открывается сливной кран, чтобы вода вместе с накопленным осадком вышла из резервуара. Процесс слива должен продолжаться до полного опустошения. При большом количестве отложений вода может быть мутной или содержать песок. Чтобы вымыть остатки грязи, советуют еще раз ненадолго открыть подачу холодной воды. Когда бак очистится, сливной кран нужно плотно закрыть и отсоединить шланг. Важно дождаться полного наполнения резервуара водой перед тем, как снова включать газ или электричество.

Когда не стоит браться за работу самостоятельно, а надо вызвать мастера

Если возникают какие-либо сомнения относительно состояния системы, если она устарела или имеет признаки неисправности – лучше не рисковать и обратиться к специалистам. Безбаковые нагреватели, старые модели или устройства, в которых непонятно, каким образом перекрывается питание, лучше доверить профессионалам. Специалисты также предупреждают: если бойлер не чистили много лет, осадок мог затвердеть и заблокировать сливной механизм, а это чревато утечками или поломкой клапана.

Также самостоятельная промывка не рекомендуется, если устройство уже протекает, вода постоянно имеет посторонний цвет или заметны явные механические дефекты. В таких случаях профессиональная диагностика поможет избежать дорогостоящего ремонта и обеспечит безопасную работу всей системы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему всегда нужно оставлять дверцу стиральной машины приоткрытой.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.