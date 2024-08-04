Как продлить время работы павербанка: основные советы

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Сейчас в доме каждого человека есть по меньшей мере павербанк. Поскольку это очень полезная вещь, ее хочется сохранить в хорошем состоянии подольше, поэтому OBOZ.UA делится несколькими советами о том, как это сделать.

После покупки трижды полностью разрядите и зарядите устройство

Как только вы приобрели устройство, разрядите его до 0%, а затем зарядите до 100% трижды. Это позволит добиться максимальной емкости устройства.

Всегда заряжайте павербанк на максимум

Старайтесь всегда непрерывно заряжать павербанк до 100%, ведь если это делать только наполовину, то это негативно повлияет на его долговечность. Помните, что каждый аккумулятор имеет постоянное количество зарядных циклов, после чего начинает портиться.

Не разряжайте аккумулятор полностью

Как и телефонные аккумуляторы, батареи в павербанках гораздо быстрее изнашиваются, если регулярно разряжать их до критического состояния.

Калибруйте устройство раз в несколько месяцев

Раз в несколько месяцев разряжайте и заряжайте павербанк от 0% до 100%. Это поможет откалибровать его работу.

Снимайте павербанк с зарядки вовремя

После завершения зарядки аккумуляторы начинают постепенно отдавать энергию и повторно заряжаться, если зарядное устройство не отключено. Поскольку циклы работы батареи не бесконечны, лучше избежать этого и отсоединять павербанк от электросети, когда он полностью зарядится.

Используйте качественные зарядные устройства

Очень многие современные устройства выходят из строя из-за некачественных зарядных устройств. В некоторых случаях они могут даже взорваться.

Также важно подбирать адаптер, соответствующий требуемой для зарядки аккумулятора силе тока.

Не храните долго полностью заряженный павербанк

Если вы уверены, что не будете использовать павербанк в течение нескольких дней, лучше разрядить его до 70-80%.

Не используйте аккумулятор во время зарядки

Использование аккумуляторов во время зарядки отрицательно влияет на их состояние. Поэтому лучше дождаться, пока он полностью зарядится, или отсоединить его от сети.

Не позволяйте павербанку перегреваться

Температурный режим оказывает большое влияние на работу любого устройства с аккумулятором. Экстремальная жара может снизить емкость батареи и сократить время ее работы. Поэтому не следует носить его летом в кармане или оставлять на солнце.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как продлить срок службы аккумулятора в смартфоне.

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