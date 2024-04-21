Как продлить срок службы аккумулятора в смартфоне: полезные советы

В современном мире смартфон стал незаменимым помощником, который мы используем регулярно в течение дня. Однако, несмотря на необходимость этого гаджета, он до сих пор не стал бюджетной вещью, которую можно регулярно менять, поэтому пользователи хотят сохранить его в хорошем состоянии как можно дольше.

Одна из самых распространенных причин поломки смартфонов – выход из строя его батареи. ITechUa рассказал, что нужно делать, чтобы продлить срок службы аккумулятора.

Используйте оригинальное зарядное устройство

Сегодня, к сожалению, при покупке некоторых смартфонов вы не получите в комплекте зарядное устройство, но несмотря на это нельзя пользоваться некачественными и непонятного происхождения проводами и блоками питания.

Лучше дополнительно потратить несколько долларов, но купить оригинальное зарядное устройство, ведь только оно может гарантировать максимальное качество и безопасность.

Быстрая зарядка

Невозможно отрицать, что функция быстрой зарядки очень удобна. Но не следует использовать ее на постоянной основе, ведь она может снизить долговечность аккумулятора.

Поэтому лучше иметь два типа зарядного устройства. Одно обычное и медленное для регулярного использования, а второе с быстрой зарядкой для особых случаев.

Использование смартфона во время зарядки

Смартфоны играют настолько большую роль в нашей жизни, что иногда нам сложно от них отказаться даже на несколько часов. Однако, несмотря на скуку и неудобство, следует оставить гаджет во время зарядки в покое.

100% зарядка

Раньше, когда смартфоны только начали появляться, людям рекомендовали заряжать его до 100% при любых условиях. Однако сегодня ситуация поменялась. Лучше не разрешать аккумуляторам достигать критических значений, ведь это значительно ускорит их износ.

Эксперты советуют не давать заряду батареи опускаться ниже 20% и не заряжать ее более чем на 80%.

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