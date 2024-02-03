Как почистить смартфон от мусора, чтобы он снова 'летал': советы

Каждый пользователь современными технологиями рано или поздно сталкивается с тем, что памяти в смартфоне начинает не хватать. Это можно понять по тому, что гаджет начинает значительно медленнее работать и на дисплее появляются сообщения о необходимости очистки хранилища.

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О путях решения этой проблемы говорится в статье iTechua. Следуя подробной инструкции, вы сможете справиться самостоятельно.

Для начала следует разобраться с тем, что мы планируем очистить. Видов памяти в телефоне – два. Постоянная (ROM) и оперативная (RAM).

Постоянная – хранилище внутри телефона и карты памяти. В нем хранятся медиафайлы, то есть фото, видео и т.д. Грубо говоря, это тоже самое, что и жесткий диск на компьютере.

Оперативная – это место, куда попадают все файлы, работающие прямо сейчас. То есть, если вы редактируете текстовый документ, он в первую очередь находится в RAM и только после сохранения попадает в ROM.

Несмотря на отличия этих двух видов памяти, место может закончиться везде. Если вы устанавливаете на телефон много приложений и открываете многие из них одновременно - забивается оперативная. А если делаете бесконечное количество фото, скачиваете фильмы и не удаляете их после просмотра – используется место из постоянной памяти.

Если в телефоне маловато места, важно очистить память правильно. В противном случае, например, вы можете удалить фото, но памяти все равно будет маловато, из-за большого количества временных файлов в RAM.

Самый простой алгоритм для удаления временных файлов:

Зажмите клавишу меню или кнопку, которая открывает все активные и открытые приложения в виде плиток;

В нижней или верхней части появится крестик или метла;

Нажмите на них и система закроет все программы, работающие в фоновом режиме.

Если это не помогло в полной мере ускорить работу смартфона, то следует перейти к удалению приложений. Обычно пользователи удаляют их, просто перемещая в корзину. Но есть более эффективный способ.

Перейдите в "настройку" смартфона;

Найдите вкладку "приложения\приложения", войдите в нее. Теперь нужно открыть пункт "все приложения\приложения";

Найдите программу, которую необходимо удалить;

Перейдите в нее. Отмотайте список вниз, в пункт "удалить" и "очистить";

Зайдите в "очистить" и поочередно нажмите на "очистить кэш" и "удалить данные". В некоторых телефонах есть пункт "очистить все";

Повернитесь назад, нажмите кнопку "Удалить".

Так вы не только удалите ненужную программу из хранилища, но и одновременно почистите оперативную память от оставшегося от приложения мусора.

В конце концов, можно использовать специальную программу для очистки памяти. Такие приложения работают не только с системными файлами, но и с разными данными, лежащими в кэше.

Установить такое приложение очень легко через магазин приложений Google Play. После запуска она покажет объем мусорных файлов в RAM и ROM. Также она отобразит количество места, которое можно освободить. Поставьте галочки в правой части, напротив пунктов "файлы и папки" и нажмите кнопку "очистить".

После этого система удалит все ненужные файлы, данные и записи, и вы сможете наслаждаться скоростью работы своего смартфона.

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