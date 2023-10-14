Смартфон будет летать: как улучшить производительность гаджета

Даже флагманский Android-смартфон с большим объемом памяти рано или поздно начинает показывать своему владельцу неприятное уведомление – место на устройстве заканчивается. Все установленные приложения, фотографии и видео, игры и другой мультимедийный контент постепенно забивают память, что сказывается на производительности гаджета.

OBOZ.UA разбирался, как очистить хранилище Android и сделать работу смартфона более эффективной. После этого устройство должно начать работать почти как новое.

Удалите ненужные программы

Различные приложения могут занимать в хранилище много места и постепенно забивать его обновлениями. Особенно это касается разного рода игр. Проверьте меню телефона и избавьтесь от всех приложений, которыми вы не пользуетесь. Рассказываем пошагово, как это сделать:

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откройте Google Play Store на своем телефоне;

нажмите на фотографию своего профиля в правом верхнем углу экрана;

выберите пункт "Управление программами и устройством";

вверху щелкните вкладку "Управление" – вы увидите список приложений, отфильтрованных по недавно обновленным;

нажмите кнопку "Недавно обновленные" и получите доступ к возможностям фильтровать приложения по другим параметрам;

выберите вариант "Используются реже всего";

в списке, который вы увидите, отметьте все приложения, которые вам не нужны и нажмите на иконку корзины, также можно отсортировать приложения по размеру.

Используйте Google Files, чтобы освободить место

Встроенные сервисы Google хорошо справляются с определением того, что из записанного на диск телефона вам не нужно. Чтобы воспользоваться ими, сделайте следующие шаги:

зайдите в настройки телефона и выберите пункт "Хранилище и память";

выберите опцию "Внутреннее общее хранилище";

нажмите кнопку "Освободить место" и далее программа сделает все сама – сотрет дубликаты файлов и ненужные документы, очистит место от лишних приложений и т.д.

Этот процесс осуществляется с помощью приложения Files By Google. Поэтому, если вы не можете найти эту опцию в настройках, загрузите приложение прямо из Google Play Store.

Сохраняйте свои фото в облаке

Фото засоряют память телефона больше всего. Исследования показывают, что мы делаем сотни снимков, которые потом никогда не просматриваем. Ничего плохого в этом нет, особенно если оптимизировать хранение кадров. Купите доступ к облачному сервису, например Google Photos, и вы можете быстро и легко создавать резервные копии своих фотографий в облаке, а затем удалять их со своего телефона. Загрузить из него кадр обратно на гаджет вы сможете в любой момент, к тому же легко получите доступ к виртуальному фотоальбому с любого другого устройства. Сохранение в облаке можно настроить автоматически.

Кстати, Google Photos может быстро очистить устройство от фотографий. Просто зайдите в приложение, нажмите на свое изображение профиля в верхнем правом углу и выберите в появившемся меню пункт "Освободить место". Приложение перенесет все кадры и облако и полностью удалит их из памяти устройства.

Очистите корзину

Как и в случае с Windows, Android не автоматически стирает данные, которые вы удалили со своего телефона. Они попадают в корзину на телефоне. Со временем эти файлы стираются навсегда, но вы можете ускорить этот процесс:

откройте телефон и перейдите к настройкам.

выберите пункт "Хранилище";

нажмите пункт "Мусор" или "Корзина", выберите пункт "Очистить" и дождитесь окончания процесса.

Кстати, некоторые файлы после очистки устройства с помощью Files By Google могут оказаться именно в этом разделе. Поэтому если вы хотите убедиться, что хорошо почистили телефон, не забудьте заглянуть еще и сюда.

Удалите медиафайлы из папок мессенджеров

Хранилища таких мессенджеров, как WhatsApp, Telegram или Viber засоряют память телефона не хуже вашей тяги к селфи, ведь хранят все мемы, видео с котиками и голосовые сообщения на устройстве. Что ж, иногда придется чистить и эти папки. Это быстро и освобождает сразу немало места.

Как почистить папку WhatsApp

откройте WhatsApp на своем телефоне;

нажмите три точки в верхнем правом углу;

выберите пункт "Хранилище и данные", затем "Управление хранилищем" и выберите нужный вам пункт.

Как очистить папку Telegram

зайдите в приложение;

на вкладке со списком контактов нажмите три черточки слева вверху;

выберите пункт "Настройки", а затем "Данные и хранилище";

нажмите кнопку "Использование хранилища" и воспользуйтесь кнопкой "Очистить кэш".

Как очистить папку Viber

запустите мессенджер на своем устройстве;

внизу экрана слева щелкните "Дополнительно";

зайдите в меню "Параметры" и выберите вкладку "Память";

нажмите кнопку "Очистить файлы кэша".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как смартфон на Android можно использовать вместо вебкамеры ноутбука.

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