Смартфон будет летать: как улучшить производительность гаджета
Даже флагманский Android-смартфон с большим объемом памяти рано или поздно начинает показывать своему владельцу неприятное уведомление – место на устройстве заканчивается. Все установленные приложения, фотографии и видео, игры и другой мультимедийный контент постепенно забивают память, что сказывается на производительности гаджета.
OBOZ.UA разбирался, как очистить хранилище Android и сделать работу смартфона более эффективной. После этого устройство должно начать работать почти как новое.
Удалите ненужные программы
Различные приложения могут занимать в хранилище много места и постепенно забивать его обновлениями. Особенно это касается разного рода игр. Проверьте меню телефона и избавьтесь от всех приложений, которыми вы не пользуетесь. Рассказываем пошагово, как это сделать:
- откройте Google Play Store на своем телефоне;
- нажмите на фотографию своего профиля в правом верхнем углу экрана;
- выберите пункт "Управление программами и устройством";
- вверху щелкните вкладку "Управление" – вы увидите список приложений, отфильтрованных по недавно обновленным;
- нажмите кнопку "Недавно обновленные" и получите доступ к возможностям фильтровать приложения по другим параметрам;
- выберите вариант "Используются реже всего";
- в списке, который вы увидите, отметьте все приложения, которые вам не нужны и нажмите на иконку корзины, также можно отсортировать приложения по размеру.
Используйте Google Files, чтобы освободить место
Встроенные сервисы Google хорошо справляются с определением того, что из записанного на диск телефона вам не нужно. Чтобы воспользоваться ими, сделайте следующие шаги:
- зайдите в настройки телефона и выберите пункт "Хранилище и память";
- выберите опцию "Внутреннее общее хранилище";
- нажмите кнопку "Освободить место" и далее программа сделает все сама – сотрет дубликаты файлов и ненужные документы, очистит место от лишних приложений и т.д.
Этот процесс осуществляется с помощью приложения Files By Google. Поэтому, если вы не можете найти эту опцию в настройках, загрузите приложение прямо из Google Play Store.
Сохраняйте свои фото в облаке
Фото засоряют память телефона больше всего. Исследования показывают, что мы делаем сотни снимков, которые потом никогда не просматриваем. Ничего плохого в этом нет, особенно если оптимизировать хранение кадров. Купите доступ к облачному сервису, например Google Photos, и вы можете быстро и легко создавать резервные копии своих фотографий в облаке, а затем удалять их со своего телефона. Загрузить из него кадр обратно на гаджет вы сможете в любой момент, к тому же легко получите доступ к виртуальному фотоальбому с любого другого устройства. Сохранение в облаке можно настроить автоматически.
Кстати, Google Photos может быстро очистить устройство от фотографий. Просто зайдите в приложение, нажмите на свое изображение профиля в верхнем правом углу и выберите в появившемся меню пункт "Освободить место". Приложение перенесет все кадры и облако и полностью удалит их из памяти устройства.
Очистите корзину
Как и в случае с Windows, Android не автоматически стирает данные, которые вы удалили со своего телефона. Они попадают в корзину на телефоне. Со временем эти файлы стираются навсегда, но вы можете ускорить этот процесс:
- откройте телефон и перейдите к настройкам.
- выберите пункт "Хранилище";
- нажмите пункт "Мусор" или "Корзина", выберите пункт "Очистить" и дождитесь окончания процесса.
Кстати, некоторые файлы после очистки устройства с помощью Files By Google могут оказаться именно в этом разделе. Поэтому если вы хотите убедиться, что хорошо почистили телефон, не забудьте заглянуть еще и сюда.
Удалите медиафайлы из папок мессенджеров
Хранилища таких мессенджеров, как WhatsApp, Telegram или Viber засоряют память телефона не хуже вашей тяги к селфи, ведь хранят все мемы, видео с котиками и голосовые сообщения на устройстве. Что ж, иногда придется чистить и эти папки. Это быстро и освобождает сразу немало места.
Как почистить папку WhatsApp
- откройте WhatsApp на своем телефоне;
- нажмите три точки в верхнем правом углу;
- выберите пункт "Хранилище и данные", затем "Управление хранилищем" и выберите нужный вам пункт.
Как очистить папку Telegram
- зайдите в приложение;
- на вкладке со списком контактов нажмите три черточки слева вверху;
- выберите пункт "Настройки", а затем "Данные и хранилище";
- нажмите кнопку "Использование хранилища" и воспользуйтесь кнопкой "Очистить кэш".
Как очистить папку Viber
- запустите мессенджер на своем устройстве;
- внизу экрана слева щелкните "Дополнительно";
- зайдите в меню "Параметры" и выберите вкладку "Память";
- нажмите кнопку "Очистить файлы кэша".
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