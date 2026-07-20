Как нельзя заряжать iPhone: 4 действия, которые убивают аккумулятор

Главная задача при зарядке iPhone – любой ценой избегать перегрева. Поскольку не весь ток в процессе попадает непосредственно в аккумулятор, потерянная энергия не исчезает в воздухе – она превращается в тепло, главного врага литий-ионных батарей. Кроме того, тепло выделяется при движении ионов лития между электродами.

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Но как избежать перегрева "яблочного" смартфона? Ведь избыточное тепло разрушает литий-ионные аккумуляторы, поскольку ускоряет термический износ и дестабилизирует внутренние химические процессы. Во-первых, не оставляйте его в теплых местах и на солнце. Также вам следует избавиться и от других вредных привычек, которые нарушают химический состав батареи или могут привести к короткому замыканию. Убедитесь, что вы используете интеллектуальные функции зарядки, не перегружаете процессор сложными задачами и пользуетесь сертифицированными блоками питания. А издание BGR собрало остальные ключевые советы.

Не заряжайте iPhone постоянно до 100%

На первый взгляд это логично: чем полнее батарея, тем дольше работает телефон. Но это не автомобиль, которому "нравится" полный бак, потому что топливный насос лучше работает, будучи погруженным в бензин, а отсутствие воздуха снижает испарение топлива. Литий-ионные батареи терпеть не могут зарядки "под завязку", так как это подвергает их воздействию высокого напряжения. Длительное пребывание в таком состоянии ускоряет химическое старение, и они быстрее теряют емкость. К тому же в конце зарядки эффективность накопления энергии падает, и ее остатки просто превращаются в лишнее тепло. На iPhone 15 и более новых моделях можно установить жесткий лимит зарядки, чтобы устройство не доходило до 100%. Вот как это сделать:

откройте "Настройки";

нажмите "Батарея";

выберите пункт "Зарядка";

установите нужный лимит.

Все, ваш смартфон не будет заряжаться выше заданного порога.

Пользуйтесь функцией "Оптимизированная зарядка"

Чтобы не перегружать аккумулятор высоким напряжением, эксперты рекомендуют отключать iPhone от питания при уровне заряда 80%. В то же время не стоит допускать разряда ниже 20%, чтобы избежать обратного стресса – от слишком низкого напряжения. Это так называемое правило "80–20". Правда, соблюдать его ежедневно не всегда удобно, особенно если вы привыкли оставлять телефон подключенным на всю ночь. В таком случае устройство быстро достигает максимума и часами находится под высоким напряжением. И дело вовсе не в мифической "перезарядке", ведь современные аккумуляторы сами прекрасно знают, когда нужно прекратить прием тока.

К счастью, в iPhone есть функция "Оптимизированная зарядка". Она анализирует ваш ежедневный график и приостанавливает процесс на отметке 80%. Это настоящее спасение для моделей, в которых нет возможности задать лимит вручную. Смартфон дозарядит оставшийся заряд до 100% непосредственно перед тем, как вы обычно снимаете его с зарядки утром.

Чтобы включить эту функцию на iPhone:

откройте "Настройки";

нажмите "Батарея";

выберите пункт "Зарядка";

включите переключатель "Оптимизированная зарядка".

Не запускайте ресурсоемкие приложения во время зарядки

Не все программы одинаково нагружают iPhone. Одна из причин, по которой смартфоны обходятся без кулеров и вентиляторов, заключается в том, что их процессор (SoC) в обычных условиях потребляет минимум энергии. Всё меняется, когда вы запускаете что-то ресурсоемкое – чип начинает требовать от аккумулятора максимального питания, и чем больше тока он потребляет, тем сильнее нагревается.

Именно поэтому во время игры в "тяжелые" игры телефон нагревается гораздо сильнее, чем когда вы просто отвечаете на письма. А поскольку процесс зарядки сам по себе выделяет тепло, ресурсоемкие задачи накладываются сверху и легко приводят к перегреву. Когда iPhone подключен к электросети, лучше оставить его в покое или ограничиться чем-то быстрым и легким.

Не используйте несертифицированные зарядные устройства

Вы можете подключить к iPhone любой совместимый кабель, но лучше выбирать тот, который был изготовлен специально для него. Небрендовые адаптеры чреваты множеством проблем: от постоянного перегрева и повреждения разъема до выгорания материнской платы. Смартфоны Apple известны тем, что спокойно служат годами (например, тот же iPhone 13 оставался самым популярным в США даже через четыре года после выпуска).

Однако дешёвые и несертифицированные блоки питания способны быстро вывести из строя аккумулятор или даже весь смартфон, поскольку они просто не умеют правильно регулировать подачу тока. Покупая зарядное устройство, выбирайте оригинал от Apple или ищите маркировку MFi (Made for iPhone) от сторонних брендов. Маркировка MFi гарантирует, что аксессуар прошел проверку Apple и не создаст проблем с безопасностью или совместимостью.

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