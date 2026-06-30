Как очистить память на iPhone: полезные советы

Память на iPhone часто заканчивается незаметно: место занимают фото, видео, мессенджеры, загруженная музыка, кэш браузера, старые сообщения и данные приложений. Прежде чем покупать новый смартфон с большим объемом памяти, стоит проверить, что именно "съедает" гигабайты.

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Важно удалить лишнее, не потеряв при этом важные файлы. Эксперты рассказали, как это правильно сделать.

Проверьте, что занимает больше всего места

Сначала откройте "Настройки" – "Общие" – "Хранилище iPhone". Там появится шкала с категориями: приложения, фото, сообщения, система и прочие данные.

Для обновления iOS желательно иметь несколько гигабайт свободного места, иногда до 10 ГБ. Если же нужно просто спокойно фотографировать, устанавливать приложения и не видеть постоянных предупреждений, лучше оставить хотя бы 2 ГБ запаса.

Ненужные приложения

В меню хранилища iPhone показывает, какие приложения занимают больше всего места. Важно смотреть не только на размер самого приложения, но и на его документы и данные. Часто именно они занимают основной объем.

Например, мессенджер или соцсеть могут занимать немного места, но хранить несколько гигабайт фото, видео, кэша и вложений. Если приложение не нужно, его можно удалить полностью.

Фото и видео

Фото и видео часто занимают больше всего памяти. Особенно много места могут занимать дубликаты, скриншоты, неудачные кадры, длинные видео и файлы, пересланные через мессенджеры.

Откройте приложение "Фото" и просмотрите разделы со скриншотами, видео и дубликатами. После удаления не забудьте очистить папку "Недавно удаленные", ведь файлы остаются там ещё 30 дней и продолжают занимать место.

Еще один полезный вариант – включить оптимизацию хранилища. Для этого откройте "Настройки" – "Фото" – "Оптимизировать хранилище iPhone". В этом случае оригиналы будут храниться в iCloud, а на телефоне останутся более лёгкие версии.

Очистите сообщения и большие вложения

Сообщения могут занимать гораздо больше места, чем кажется. Особенно если в них много фото, видео, GIF-файлов, документов и голосовых сообщений.

Перейдите в "Настройки" – "Общие" – "Хранилище iPhone" – "Сообщения". Там можно просмотреть крупные вложения и удалить то, что уже не нужно.

Удалите загруженную музыку, подкасты и видео

Музыка, подкасты, сериалы и видео для офлайн-просмотра быстро накапливаются. Если вы давно не слушали загруженные альбомы или подкасты, их лучше удалить с устройства.

Для Apple Music откройте "Настройки" – "Общие" – "Хранилище iPhone" – "Музыка". Там можно удалить отдельные треки, альбомы или весь загруженный контент.

Также стоит проверить Netflix, YouTube, Spotify, Apple TV и другие приложения, в которых могут храниться офлайн-файлы.

Уменьшите кэш приложений

Часть памяти может быть занята кэшем – временными файлами, которые накапливают браузеры, мессенджеры, социальные сети и стриминговые сервисы.

Если приложение занимает много места, но внутри нет важных загрузок, его можно удалить и установить заново. Это часто помогает очистить кэш.

Также в разделе "Хранилище" iPhone иногда появляются рекомендации, например, просмотреть большие вложения или загруженные видео. Их стоит проверить в первую очередь.

Очистите кэш браузера

Safari и другие браузеры сохраняют историю, файлы сайтов и кэшированные изображения. Это не всегда занимает много места, но при нехватке памяти каждый гигабайт имеет значение.

В Safari откройте "Настройки" – "Safari" – "Очистить историю и данные сайтов".

В Chrome нужно открыть само приложение, перейти в меню, выбрать очистку данных просмотра и оставить кэшированные изображения и файлы.

Проверьте iCloud

Если вы активно пользуетесь iCloud, стоит проверить, что именно там хранится. Откройте "Настройки" – ваше имя – iCloud и просмотрите фото, резервные копии, iCloud Drive и данные приложений.

Иногда в iCloud остаются резервные копии старых устройств или данные приложений, которыми вы уже не пользуетесь. Их можно удалить, чтобы освободить место в облачном хранилище.

OBOZ.UA ранее рассказывал о самом простом способе очистить память на Android.

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