Как это возможно? Названо самое большое преимущество iPhone 15 Pro

После недавней презентации Apple в соцсетях снова появилась критика, мол 15 поколения смартфонов iPhone практически не отличается от предыдущего. Однако журналисты и техноблогеры, которые уже смогли подержать новинку в руках, говорят, что на самом деле изменения есть. И весьма заметные.

Так обозреватель издания Tom's Guide рассказал, что больше всего поразило его. В частности, он похвалил новый функционал кнопки "Действие", но больше всего ему понравился обновленный корпус iPhone 15 Pro Max.

Титановый корпус

Переход Apple на смартфоны с титановыми корпусами журналисты назвали главным отличием, сильно меняющим опыт пользования iPhone. Прежде всего, это позволяет сделать его гораздо легче. При том, что сама конструкция смартфона стала крепче.

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Для корпусов iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max начали использовать титан Grade 5, которым заменили боковины из нержавеющей стали. В результате обе модели стали легче примерно на 20 граммов. Все, кто уже успел протестировать новинку, утверждают, что это снижение веса только кажется незначительным, на самом деле смартфон стал более комфортным в использовании.

Кнопка "Действие"

В своем TikTok журналисты издания показали, какое обновление получила кнопка "Действие" в 15-м поколении iPhone. По-прежнему она выполняет функцию отключения звука. Но теперь пользователь может сам выбирать, какой ярлык к ней привязать. Это может быть запуск камеры, фонарика, диктофона и т.д. Операционная система предлагает определенный набор функций для этой кнопки, но пользователь может создать и свой собственный ярлык.

Другие улучшения

Многие пользователи обрадовались тому, что iPhone перешли на зарядку через порт USB-C. Случилось это по требованию Европейского Союза, который заставил Apple отказаться от порта Lightning по требованию о переходе на общий стандарт.

Кроме того, iPhone 15 Pro и Pro Max имеют самые тонкие рамки на iPhone. Это, в частности, позволило сделать обе модели меньше по размеру.

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