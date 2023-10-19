К Земле несется "рогатая" комета в 3 раза больше Эвереста: она взорвалась уже второй раз за последние месяцы
"Рогатая" комета 12P/Понс-Брукс, которая по размеру втрое больше Эвереста, второй раз за четыре месяца взорвалась, но продолжает мчаться на встречу с Землей. Новый взрыв на криовулканической комете, имеющей 30 километров в диаметре, был зафиксирован 5 октября.
Как пишет Live Science, первый взрыв кометы был зафиксирован в июле. Тогда Британская астрономическая ассоциация (БАА), которая пристально следит за 12P, заметила, что комета стала в сто раз ярче благодаря свету, отраженному ее комой – облачным газом, окружающим ее центр.
Именно это были признаки взрыва на комете, который произошел впервые за 69 лет.
Впоследствии комета "трансформировалась", развив своеобразные "рога". Тогда некоторые эксперты даже в шутку сравнили ее с космическим кораблем "Тысячелетний сокол" из научно-фантастической эпопеи "Звездные войны".
Во время этого извержения рогообразные выбросы были в 7 000 раз шире самой кометы.
Сама же причина появления "рогов" экспертам не слишком ясна. Они предполагают, что это может быть связано с формой ядра 12P.
"Два "рога" могут быть вызваны криовулканическим жерлом особой формы с определенной блокировкой, что приводит к выбросу материала со странной структурой потока", – заявил Ричард Майлз из Британской астрономической ассоциации в комментарии New York Post.
Но, несмотря на то, что комета 12P приобретает зловещий вид, пугаться и готовиться к глубокому столкновению с Землей пока не стоит. Ученые ожидают, что комета достигнет ближайшей точки к Земле только 2 июня 2024 года. Именно в этот период ее можно будет увидеть на небосводе даже невооруженным глазом.
После этого комета будет катапультирована обратно в солнечную систему и вернется не раньше 2095 года.
Второй взрыв, произошедший в октябре, вероятнее всего был еще сильнее первого. Насколько сильно увеличилась кома – пока неизвестно, но есть признаки, позволяющие утверждать, что октябрьская вспышка была "вдвое интенсивнее" предыдущей.
Впервые комета 12P/Понс-Брукс была открыта еще 12 июля 1812 года Жан-Луи Понсом. Это одна из 20 известных комет, на которых есть ледяные вулканы.
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