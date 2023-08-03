Рядом с Землей обнаружили скрытый 180-метровый 'потенциально опасный астероид'

Компьютерный алгоритм HelioLinc3D, который должен обнаруживать потенциально опасные для Земли небесные тела, заметил астероид размером с небоскреб, скрытый от астрономов, несмотря на близость к планете. Космический камень шириной более 180 метров потенциально опасен для людей.

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Об открытии рассказало издание LiveScience со ссылкой на заявление ученых. Астероид получил название 2022 года SF289. Он большой и вращается достаточно близко к Земле, чтобы ученые признали, что он может представлять опасность для планеты. Но паниковать не стоит, поскольку он – лишь один из примерно 2300 подобных объектов, которые могут повлечь за собой масштабные разрушения на Земле, если произойдет прямое столкновение.

Однако, согласно с расчетами NASA, столкновение, вероятнее всего не произойдет. Ближайшую точку к Земле астероид прошел еще в сентябре 2022 года, когда пролетел на расстоянии около 7,2 миллионов километров от планеты.

Интересно, что, несмотря на столь близкий пролет, он был незамечен ни одним из земных астрономов, поскольку скрывался в свете Млечного Пути.

Теперь, во время теста нового алгоритма, астероид все же удалось обнаружить.

Сам факт того, что алгоритм оказался способен заметить то, что не замечали натренированные астрономы, как считают ученые, является огромным подтверждением эффективности такой системы.

"Поймать" первый потенциально опасный астероид алгоритму удалось при изучении архивных данных системы последнего оповещения о столкновении астероидов с Землей (ATLAS) на Гавайях. Эта система каждую ночь делает по меньшей мере четыре фотографии одного и того же участка неба. Несмотря на такую бдительность, ATLAS пропустила большой астероид, видимый на трех отдельных снимках неба, сделанных 19 сентября 2022 года, а также в течение трех следующих ночей.

"Игнорирование" астероида произошло потому, что ATLAS идентифицирует объект как астероид только тогда, когда он появился на четырех отдельных снимках, сделанных в одну ночь. Поскольку 2022 SF289 не соответствовал этому критерию, мир мог так и не узнать о его приближении.

В то же время алгоритм HelioLinc3D способен обнаруживать астероиды на основе значительно меньшего количества данных.

Скорее всего, в ближайшем будущем нас будут ждать новые открытия, поскольку теперь алгоритм используют для анализа данных, собранных обсерваторией "Рубин" – сверхсовременным телескопом в чилийских горах. С начала 2025 года этот телескоп начнет использоваться для охоты на астероиды.

По словам исследователей, обсерватория "Рубин", для которой был разработан алгоритм, сканирует небо всего дважды за ночь, хотя и с гораздо большей детализацией, чем большинство современных обсерваторий.

Команда уверена, что 2022 SF289 – это лишь верхушка астероидного айсберга для "Рубин" и нового алгоритма. Вокруг нашей планеты могут кружить тысячи скрытых потенциально опасных астероидов, ожидающих обнаружения.

"От HelioLinc3D до кодов с искусственным интеллектом – следующее десятилетие открытий будет историей развития алгоритмов так же, как и новых, больших телескопов. Это лишь небольшая доля того, что можно ожидать от обсерватории "Рубин" менее чем через два года, когда HelioLinc3D будет открывать подобные объекты каждую ночь", – сказал директор Института интенсивных исследований в области астрофизики и космологии при Вашингтонском университете и руководитель группы, стоящей за новым алгоритмом Марио Юрич.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что учеными были обнаружены скрывающиеся в сиянии Солнца астероиды-"убийцы планет".

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