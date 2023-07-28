К Земле летит рогатая комета, похожая на космический корабль Хана Соло из 'Звездных войн'

Комета 12P/Понс-Брукса, спешащая на космическое свидание с Землей, во время своего путешествия превратилась в объект, визуально похожий на космический корабль "Тысячелетний сокол" (Millennium Falcon), на котором летал герой "Звездных войн" Хан Соло. Ожидается, что комета сблизится с нашей планетой в 2024 году, несколько опоздав на полное солнечное затмение.

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Подробности об удивительной комете рассказывает Insider. Ее уже называют такой, что "бывает раз в жизни" (чтобы посмотреть фото кометы, скройте новость до конца).

Как отмечается, 20 июля комета внезапно стала ярче в 100 раз. После этого ученые заметили, что она выбросила в космос шлейфы обломков и льда. Благодаря этим шлейфам появилось впечатление, что комета отрастила рога и стала похожа на космический корабль Хана Соло.

По словам Кэрри Холта из Университета Мэриленда, комета, вероятно, выбросила в космос 10 миллиардов килограммов пыли и льда.

При этом причина того, что комета, которая вращает вокруг Солнца каждый 71 год, вспыхнула так ярко, ученым точно неизвестна. Они предполагают, что на поверхности кометы может существовать активный ледяной вулкан, который заставляет ее освещать небо.

"Это что-то вроде революционной идеи, что внутри кометы есть жидкость, и ученые десятилетиями не могли с этим смириться", – сказал Ричард Майлз из Британской астрономической ассоциации.

Однако, по его мнению, иначе это объяснить невозможно. Если версия Майлза верна, то она подтверждает теорию о том, что кометы не только принесли воду на Землю, но и помогли распространить зачатки жизни на нашей планете.

Как отметил доктор Эдвард Гомес из обсерватории Лас-Кумбрес (Уэльс), кометы происходят из облака Оорта, которое находится далеко за пределами орбиты Нептуна и Урана. В этом облаке находится все то, что осталось со времен создания Солнечной системы и, в отличие от появившихся тогда планет, объекты в облаке находятся в девственном состоянии, в тех же условиях, что были около 4,5 миллиардов лет назад.

2 июня 2024 года, как говорят ученые, комета подойдет на максимально близкое расстояние к Солнцу – примерно на 144 миллиона километров. Несколькими неделями ранее – 8 апреля 2024 года часть землян смогут увидеть полное солнечное затмение.

"Это очень редко, когда можно увидеть комету рядом с затемненным Солнцем", – рассказал Майлз.

Он отметил, что когда комета будет приближаться к Земле, то, вероятнее всего, будет сиять так ярко, что ее можно будет увидеть даже невооруженным глазом, хотя Майлз все же советует использовать бинокль.

"Она гарантированно станет гораздо ярче, так же, как все кометы становятся гораздо ярче. Она также может вспыхнуть во время затемнения", – сказал он.

Сейчас комету можно наблюдать в созвездии Дракона в северном небе с помощью 15-сантиметрового любительского телескопа.

"Пока ее можно увидеть в телескоп только в темном месте, но во время затемнения в апреле следующего года она будет достаточно яркой, чтобы ее можно было легко найти в бинокль на заднем дворе, даже если вы живете в пригороде", – сказал Гомес.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что NASA нашло воду и новую тайну в редкой комете в Солнечной системе.

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