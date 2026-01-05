iPhone 18 не выйдет в 2026 году: что изменилось

Компания Apple может нарушить многолетнюю традицию ежегодного обновления линейки iPhone. В частности, по данным из нескольких источников, компания не планирует выпускать стандартный iPhone 18 в 2026 году. Такой шаг станет беспрецедентным для бренда, который более десятилетия представлял новые смартфоны ежегодно осенью.

Изменения свидетельствуют о стратегическом пересмотре подхода к запускам продуктов. В центре нового решения — поэтапные релизы и четкая дифференциация устройств. Это решение может существенно повлиять как на пользователей, так и на весь рынок смартфонов, пишет MacRumors.

Вместо выпуска iPhone 18 в 2026 году, устройство появится только через полтора года после предшественника. Это решение связано с желанием дифференцировать продукты и оптимизировать продажи. Ранее Apple представляла все модели осенью, но теперь планирует разделить релизы. Премиум-версии выйдут в привычное время, а бюджетные – позже. Такой подход позволит избежать внутренней конкуренции между моделями.

Когда выйдет iPhone 18

После успешного запуска iPhone 17 в 2025 году, следующее поколение базового смартфона задержится, что станет прецедентом для бренда. Компания впервые пропустит полный календарный год без обновления флагманской не-Pro модели. Это означает, что iPhone 17 будет оставаться актуальным дольше, чем любой предшественник. Вместо единого осеннего анонса, Apple разделит презентации на этапы. Премиум-модели такие, как Pro-версии, появятся осенью, а стандартные – весной следующего года. Такая схема поможет равномерно распределить внимание потребителей в течение года.

В 2026 году ожидается выход iPhone 18 Pro и Pro Max, а также первого складного устройства от Apple. Базовый iPhone 18, вместе с моделями вроде iPhone 18e и обновленным iPhone Air, дебютирует только в 2027-м. Это решение вписывается в общую тенденцию расширения ассортимента. С появлением новых вариантов, как iPhone 16e и Air в 2025-м, компания будет иметь до восьми моделей на рынке одновременно. Поэтапные релизы позволят каждой модели иметь свой период доминирования. Кроме того, это уменьшит нагрузку на производство и логистику.

Аналитики отмечают, что изменения в графике помогут Apple оптимизировать поставки компонентов. В частности, для передовых технологий, как в складном iPhone, нужно время на стабилизацию цепей. Распределение релизов облегчит управление запасами и уменьшит риски дефицита. Финансово это выгодно, поскольку доходы от продаж будут распределяться равномерно по кварталам. Вместо концентрации в осеннем периоде, компания будет иметь стабильный поток поступлений. В итоге такая стратегия усилит конкурентоспособность Apple на рынке смартфонов.

