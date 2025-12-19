iPhone Pro полностью изменят: что известно уже сейчас

Флагманские смартфоны Apple следующего поколения – модели iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max могут выйти с большими изменениями в дизайне передней панели. И, как пишут аналитики, это изменение может одной из крупнейших трансформаций передней части iPhone за последние годы.

По данным издания Gizmo China, оно может касаться выреза Dynamic Island, который не слишком нравится пользователям, но обусловлен технической конструкцией смартфона. Как известно, Apple представила вырез в форме капли с выходом iPhone X в 2017 году. А Dynamic Island впервые был представлен в моделях iPhone 14 Pro в 2022 году. Текущая линейка iPhone 17 все еще использует этот вырез в экране для фронтальной камеры и Face ID. Впрочем, такое решение не слишком нравится пользователям, поэтому инженеры компании уже некоторое время работают над переносом этих компонентов под дисплей.

Последний отчет утверждает, что Apple планирует разместить большинство аппаратного обеспечения Face ID под AMOLED-дисплеем, оставив лишь небольшой вырез для фронтальной камеры. В отличие от нынешнего центрированного Dynamic Island, эта камера, как утверждается, переместится в верхний левый угол экрана и будет занимать значительно меньше места.

Если эти данные достоверны, это придаст iPhone 18 Pro определенной асимметрии, что является довольно нетипичным для Apple. Компания до того тяготела к симметричности в дизайне. Соответственно и слухи ранее указывали, что производитель или оставит уже привычный вырез экрана, или уменьшит его размеры. Вероятно, теперь инженеры изменили направление разработки этого решения.

Определенные обновления также могут касаться и задней панели iPhone. Речь идет о блоке камер гаджета. Ожидается, что по крайней мере одна задняя камера, вероятно, основной сенсор, получит переменную диафрагму. Это позволит камере физически регулировать, сколько света попадает в объектив, что обеспечит лучший контроль над глубиной резкости и снимками в условиях низкого освещения.

Тот же отчет также упоминает о складном iPhone от Apple. Устройство, как сообщается, будет иметь 5,3-дюймовый дисплей в сложенном виде и больший 7,7-дюймовый дисплей в разложенном. Сложенный экран, вероятно, будет использовать соотношение сторон примерно 2:3, тогда как разложенный дисплей приблизится к пропорциям 4:3. Это сделает устройство короче в сложенной форме, чем некоторые существующие складные модели. Выход первого складного iPhone ожидается в линейке iPhone 18 в сентябре 2026 года.

Как и во всех ранних отчетах, планы могут еще измениться, но детали указывают на то, что Apple экспериментирует с более заметными изменениями дизайна, чем обычно, для своих следующих флагманских смартфонов.

