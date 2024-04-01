iPhone 16 Pro от Apple может иметь кардинально новый вид: всплыли детали

После выхода iPhone 15 у пользователей появилось немало нареканий по поводу тусклого блеска более прочной шлифованной титановой рамы iPhone 15 Pro. В сети ходят слухи, что Apple начнет использовать метод, улучшающий предварительную обработку титана и обработку цвета для iPhone 16 Pro следующего поколения.

Новый iPhone 16 может сохранить крепость новой титановой рамы, одновременно восстанавливая старый, глянцевый вид iPhone. Детали рассказало Daily Mail.

Впервые эта инсайдерская информация была опубликована анонимным блоггером с ником "yeux1122", собирающим новости и слухи на платформе блогов южнокорейской социальной медиакомпании Naver.

После премьеры iPhone 15 Pro в сентябре прошлого года пользователи поделились в социальных сетях фотографиями своих новых смартфонов, рассказывая о значительном обесцвечивании металлических титановых боковых полос.

Титановая рама была выбрана, учитывая ее сверхпрочные и сверхлегкие свойства. Благодаря процессу, называемому анодированием, поверхность титана реагирует с воздухом и образует очень тонкие слои оксидов, которые рассеивают свет и придают металлу невероятный блеск.

Но, по словам доцента Вальтера Наваррини из Миланского политехнического университета, одним из главных недостатков использования титана является то, что это также может привести к "хроматическим изменениям, которые влекут за собой жирные следы маслянистых веществ на поверхности".

Иными словами, когда титан контактирует с кожным жиром, на поверхности смартфона остаются отпечатки пальцев или щек.

Технический сайт 9to5Google и его дочерний сайт 9to5Mac высказали предположение, как, по слухам, может выглядеть рама из "полированного титана" на будущем iPhone 16 Pro, демонстрируя фотографию Google Essential Phone 2017 года, использовавшего тот же металл в полированном виде.

Блогер также предположил, что iPhone 16 Pro Max может дебютировать с продолжительным временем автономной работы, и что модели iPhone 16 Pro могут иметь дополнительную память 2 ТВ.

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