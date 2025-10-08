iOS 26.1: какие новые функции получит iPhone

Компания Apple запустила бета-тестирование первого крупного обновления своей свежайшей операционной системы iOS 26.1. Наиболее ожидаемой функции – новой версии голосового ассистента Siri – оно все еще не содержит. Впрочем, кое-что в этой версии действительно изменилось.

Какие именно усовершенствования сделала компания в iOS 26.1, собрало издание MacRumors. В основном это мелкие дополнения, которые, впрочем, делают систему визуально и функционально совершеннее.

Будильники и таймеры

Будильники и таймеры, которые вы настраиваете в приложении "Часы", теперь имеют кнопку "Остановить слайдом" вместо кнопки "Коснуться, чтобы остановить" на экране блокировки. Вы можете отложить будильник прикосновением, но чтобы выключить его полностью, нужно использовать жест скольжения. Такое изменение значительно затрудняет отклонение будильника, когда вы пытаетесь нажать кнопку повтора.

Новые языки Apple Intelligence

Apple Intelligence теперь доступен на датском, голландском, норвежском, португальском (Португалия), шведском, турецком, китайском (традиционном) и вьетнамском.

Новые языки Живого перевода для AirPods

Живой перевод в наушниках AirPods будет работать с дополнительными языками в iOS 26.1. В перечень вошли японский, корейский, итальянский и китайский в двух версиях – традиционный мандаринский и упрощенный.

Apple Music

Появилась возможность листать музыкальный плеер в Apple Music, чтобы переключать песни. Для этого нужно провести пальцем по участку экрана, где указано название песни, и программа перейдет к воспроизведению следующей песни или вернется к предыдущей.

Фитнес-приложение

Отныне пользователь может создавать собственные тренировки в приложении "Фитнес" на iPhone. Стали доступными опции для выбора типа тренировки, оценка сожженных калорий, усилий, продолжительности и времени начала занятия. Возможность создавать собственные тренировки была и раньше, но их настройка была значительно менее гибкой. Теперь в iOS 26.1 их можно настраивать под себя.

Программа "Параметры"

Apple изменила выравнивание значков и текста в программе "Параметры". Все параметры с заголовками, содержащими текст, теперь выравнивают его по левому краю, а не по центру. Это небольшое изменение, которое имеет серьезное визуальное значение. Обновление охватывает меню Общее, Bluetooth, Wi-Fi, Сотовые данные, Режим модема, Универсальный доступ и другие.

Папки на главном экране

Когда вы касаетесь папки на главном экране, название папки в верхней части выравнивается по левому краю, а не по центру, что соответствует изменениям, внесенным в программе "Настройки".

Safari

Панель вкладок (внизу) в Safari стала шире и с меньшим отступом по краям. В режиме Уменьшение прозрачности отступ становится больше, поэтому эта панель больше не имеет странного вида.

Усовершенствование безопасности в фоновом режиме

В разделе "Конфиденциальность и безопасность" приложения "Параметры" теперь есть переключатель для автоматической загрузки и установки улучшений безопасности. Это обновление предыдущей функции "Быстрые ответы безопасности".

Параметры дисплея

Раздел "Дисплей" в программе "Параметры" теперь имеет обои в стиле iOS 26 вместо обоев iOS 18.

Обои

При установке обоев на Экране блокировки инструкции, вроде "Сведите пальцы, чтобы обрезать", появляются на мгновение, а затем исчезают, вместо того, чтобы отображаться постоянно.

Отображение доступности

В разделе "Дисплей и размер текста" в настройках доступности есть новый переключатель "Границы дисплея". Он добавляет границу ко всем кнопкам и заменяет предыдущую настройку "Формы кнопок".

