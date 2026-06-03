Эта функция замедляет ваш Android: как отключить

На некоторых смартфонах с Android есть функция, которая увеличивает общий объем оперативной памяти (RAM) путем использования внутренней памяти телефона в качестве файла подкачки (swap space). Мы также знаем ее как виртуальную память – эту функцию часто рекомендуют как одну из настроек для оптимизации телефонов Samsung Galaxy и других гаджетов, где она доступна.

Видео дня

В теории это звучит как нечто полезное, на деле – реальная польза от нее полностью зависит от железа вашего гаджета. Хотя она действительно может стать спасением для смартфонов с ограниченным объемом оперативки, на телефонах с большим количеством памяти она, наоборот, способна все замедлить. Если у вас больше 8 ГБ RAM, а особенно 12 ГБ или более, эта фича скорее всего будет только раздражать. Приложения могут зависать или дольше загружаться, агрессивно закрываться в фоне, а сам телефон начнет быстрее разряжать батарею и сильнее греться во время работы. Издание BGR решило разобраться, зачем нужна эта функция, когда она может приносить пользу, и – самое важное – когда и как ее стоит выключать.

Как отключить расширение памяти

В общем у этой функции есть несколько названий. На устройствах Samsung Galaxy она называется RAM Plus, но другие производители Android-смартфонов могут именовать ее Memory Extension (расширение памяти) или RAM Extension. Чтобы отключить ее на Samsung, перейдите в Настройки > Обслуживание устройства > коснитесь пункта Память > RAM Plus. На других устройствах Android ищите в настройках разделы "Производительность" или "Память" (иногда они спрятаны в меню "О телефоне") и найдите соответствующее название. Некоторые устройства позволяют отключить ее полностью. Другие же позволяют лишь уменьшить объем файла подкачки – в таком случае лучше выбрать минимальное значение в 2 ГБ.

После того как вы измените эти настройки, перезагрузите устройство, чтобы изменения вступили в силу. После перезапуска вы можете заметить, что общий объем оперативной памяти уменьшился. Например, с включенным файлом подкачки система могла показывать в общей сложности 24 ГБ, а после его отключения цифра упадет до 12 ГБ. И не забывайте проверять эту настройку после обновления программного обеспечения, поскольку система может снова включить его автоматически.

Почему RAM Plus или файл подкачки замедляют работу вашего устройства

На самом деле с включенной функцией RAM Plus или ее аналогами вы не получаете больше физической оперативки. Устройство просто резервирует часть внутренней памяти в зависимости от выбранного вами объема – 2, 4, 6, 6, 8 или 12 ГБ. Когда телефону нужно больше оперативной памяти, чем есть физически, он задействует виртуальную память. А это значит, что он обращается к внутреннему хранилищу, скорость доступа к которому значительно ниже. Виртуальная память никогда не сравнится по скорости с физической RAM. Именно поэтому на устройствах, где оперативки и так с головой, она лишь тормозит процессы, тогда как телефонам с дефицитом памяти это действительно помогает. При 12 ГБ или более система имеет достаточно физической памяти для балансировки между приложениями и многозадачностью, но как только ей приходится сбрасывать данные в медленное хранилище, возникает куча осложнений. Однако имейте в виду, что на устройствах Samsung этот механизм работает немного иначе. Об этом поговорим отдельно.

Виртуальная память также может ускорить износ железа вашего телефона. Постоянное чтение и запись данных способны усилить нагрев и быстрее истощать аккумулятор. Все это так или иначе влияет на ваш пользовательский опыт: даже если и не напрямую, это может вызывать подвисания, заставлять приложения вылетать и тому подобное. Если вам интересно, сколько оперативной памяти на самом деле нужно смартфону для хорошей работы, то золотой серединой является 12 ГБ, хотя и 8 ГБ будет вполне достаточно. Если же цифра меньше, то функцию RAM Plus или ее аналоги лучше оставить включенной.

RAM Plus от Samsung несколько отличается от обычных вариантов подкачки

Хотя все сказанное выше вполне справедливо, на устройствах Samsung функция RAM Plus работает немного иначе, чем классические методы подкачки. Она так же создает виртуальную оперативку, но вместо того, чтобы использовать внутреннее хранилище, она выделяет часть самой RAM под так называемую zRAM, работая по тем же принципам. Это также может объяснить, почему телефон начинает тормозить, когда у вас большой объём памяти: система фактически забирает часть этой же оперативки для операций подкачки. То есть, если вы выставите в RAM Plus на своем Samsung объем 4 ГБ, имея при этом 8 ГБ физической памяти, вы отдадите ровно половину под zRAM.

На бюджетных смартфонах Samsung это работает замечательно, поскольку та небольшая часть оперативки, которую отдали под zRAM, сжимает данные с гораздо более высоким коэффициентом. Проще говоря, в памяти может храниться больше данных, что теоретически обеспечивает лучшую многозадачность и более быструю работу при меньшем количестве ресурсов.

Поэтому, в отличие от других Android-устройств, телефоны и планшеты Samsung не забивают внутреннюю память. Издание Sammobile отмечает, что это можно легко заметить до и после изменения настроек RAM Plus – количество свободного места на накопителе остается абсолютно неизменным.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как вычислить оптимальный объем внутренней памяти смартфона в 2026 году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.