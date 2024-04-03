Две функции iPhone вызвали восторг у пользователей: проверьте, знаете ли вы о них

В эпоху, когда смартфоны стали неотъемлемой частью жизни, iPhone продолжает удивлять и восхищать своими инновациями. Несмотря на то, что Apple постоянно обновляет и совершенствует технологии, некоторые полезные функции устройства остаются незамеченными.

Даже самые опытные владельцы iPhone могут не знать обо всех возможностях, которые таят в себе их смартфоны. Поэтому Daily Mail рассказали о двух скрытых функциях в iMessages, которые могут изменить правила переписки.

Обе функции были доступны для пользователей на протяжении многих лет. Однако даже сегодня не все о них знают.

Наложения эмоджи

Эта функция, выпущенная с iOS 16, для многих будет интуитивно понятна. Для начала вам следует зайти в чат с другом в iMessage. Затем отправить любой смайлик, а когда он будет отправлен, зажать еще одно эмоджи, перетащить его к первому посланному и отпустить.

Так наложение можно делать несколько раз с совершенно разными смайликами, чтобы создать уникальную композицию.

Следует заметить, что такие сообщения могут видеть только пользователи iPhone.

Невидимое текстовое сообщение

Эта функция так же как и наложенные эмодзы, поддерживается в iMessage. Она была создана еще в 2016 году, но до сих пор не все о ней знают.

Чтобы отправить невидимое текстовое сообщение, сначала введите текст, который хотите отправить, но вместо того, чтобы просто отправить его, нажмите кнопку "Отправить" и удерживайте ее, пока не появится серия из четырех вариантов.

Нажмите на последний из них "Невидимые чернила" или "Invisible Ink" и отправьте. Вы увидите, что вместо текста сообщение будет состоять из небольших блесток.

Чтобы разблокировать такое сообщение и прочесть, достаточно просто нажать на него. После того как вы прочтете текст, он снова исчезнет.

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