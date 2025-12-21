Что нельзя спрашивать у Siri: список обширный

Siri долгое время считалась одним из самых известных голосовых ассистентов в мире, однако сегодня ее возможности часто не оправдывают ожиданий пользователей. На фоне стремительного развития других чат-ботов ассистент от Apple выглядит ограниченным и не слишком гибким.

Даже после обновлений iOS Siri все еще плохо справляется со многими повседневными задачами. Особенно это заметно, когда речь идет не о простых командах, а о сложных или чувствительных запросах. Эксперты советуют четко понимать, в каких случаях лучше не полагаться на Siri.

Ниже — перечень ситуаций, где голосовой ассистент может быть не просто бесполезным, но и опасным.

Сложные и многошаговые задачи

Siri лучше всего работает с элементарными командами: установить будильник, добавить событие в календарь или включить свет. Как только запрос становится сложнее — с несколькими условиями или уточнениями — ассистент начинает путаться. Даже обновления с поддержкой "естественного языка" не сделали Siri полноценным инструментом для сложных сценариев. В таких случаях пользователь только теряет время и нервы.

Медицинские советы и экстренные ситуации

Спрашивать Siri о медицинской помощи — плохая идея. Ассистент может неправильно распознать слова или вообще не понять запрос, что критично в экстренной ситуации. Apple предусмотрела отдельные функции вроде экстренного вызова, которые работают по простым командам или автоматически. Именно ими и стоит пользоваться, а не пытаться объяснить Siri сложную проблему со здоровьем.

Незаконные действия и сомнительные шутки

Даже шуточные вопросы о незаконных действиях могут иметь неприятные последствия. История знает случаи, когда запросы к Siri становились частью расследований. Хотя Apple подчеркивает защиту приватности, любая подозрительная активность может привлечь нежелательное внимание. Поэтому лучше вообще не экспериментировать с подобными темами.

Личные и конфиденциальные данные

После интеграции Siri с ChatGPT некоторые запросы перенаправляются на сторонние серверы. Это означает, что введенная информация может храниться и анализироваться вне экосистемы Apple. Передача личных, финансовых или чувствительных данных в таком формате несет риски. Специалисты советуют относиться к Siri так же осторожно, как и к любому другому онлайн-сервису.

Повседневные действия: звонки, сообщения и поиск

Даже базовые операции — отправить сообщение или позвонить — Siri может выполнить с ошибками. Ассистент иногда искажает продиктованный текст или путает контакты, что приводит к курьезным и неудобным ситуациям. То же самое касается веб-поиска: вместо четкого ответа пользователь часто получает лишь список ссылок. Во многих случаях быстрее и надежнее выполнить эти действия вручную.

Финансовые операции и доступ к системе

Siri имеет ограниченный доступ к финансовым сервисам и не умеет полноценно управлять кошельком или банковскими приложениями. Даже там, где функции доступны, остается риск ошибки в сумме или подтверждении операции. Из соображений безопасности Apple также не позволяет разблокировать iPhone голосом. Все это делает Siri ненадежным инструментом для любых финансовых или защищенных действий.

Siri остается полезной для простых команд, но ее возможности имеют четкие границы. Сложные, важные или конфиденциальные запросы лучше решать другими способами. До полноценного обновления ассистента пользователям стоит знать, где именно Siri может подвести, и не возлагать на нее больше, чем она способна выполнить.

