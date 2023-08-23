Человечество, вероятно, истребило мегафауну Земли 13 000 лет назад: как это произошло

Человечество, вероятнее всего, имеет непосредственное отношение к вымиранию видов мегафауны, которое произошло в конце последнего ледникового периода около 13 000 лет назад. Ученые считают, что гигантские животные погибли, в частности из-за человеческой деятельности, которая привела к масштабным пожарам в засушливый и жаркий период.

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К такому выводу пришли исследователи, изучавшие окаменевшие останки в смоляном карьере Ла-Бреа в Южной Калифорнии (США). Как пишет IFL Science, они обеспокоены собственным открытием, учитывая растущее количество лесных пожаров во многих частях Америки и Европы на фоне глобального потепления.

Около двух третей крупных млекопитающих за пределами Африки исчезли около 13 000 лет назад в конце последнего ледникового периода. Это было величайшее вымирание с тех пор как падение астероида на Землю уничтожило всех великих динозавров.

По всему миру это массовое вымирание совпало с изменением климата и появлением новых колоний. Но ученые до сих пор были не уверены в том, какой именно фактор вызвал это вымирание, поскольку им не хватало надежно датированных окаменелостей и точной хронологии.

"Проблема заключалась в том, что никто не мог точно определить, когда большинство этих крупных млекопитающих на самом деле исчезли, потому что окаменелости очень противоречивы. Трудно сказать многое о том, что привело к вымиранию, если вы не знаете, когда это произошло", – отметила соавтор исследования, которое было опубликовано в журнале Nature, ассоциированный куратор и директор раскопок в Ла-Бреа доктор Эмили Линдси.

Чтобы преодолеть эту проблему, Линдси и ее коллеги проанализировали окаменелости со смоляного карьера Ла-Бреа, которые принадлежали восьми крупным видам млекопитающих, включая койотов, лошадей, саблезубых кошек, американского льва, свирепых волков и древнего верблюда Camelops hesternus. Радиоуглеродный анализ показал, что семь из этих видов вымерли около 13 000 лет назад.

Смоляные ямы Ла-Бреа полезны для ученых, поскольку остатки, которые она хранит, бесценны для научных исследований. Сравнивая их с данными о климате, пыльце и пожарах в этой местности, а также с данными о перемещении и росте человеческой популяции, исследователи смогли исключить некоторые из конкурирующих объяснений массового вымирания.

"В тот момент, когда мы обнаружили, что население Северной Америки действительно начало расти, мы видим интервал глубоких климатических и экологических изменений в сочетании с происходящим беспрецедентным пожаром именно здесь, и именно в этот интервал исчезают все виды мегафауны", – рассказала аспирантка Калифорнийского университета Лиза Мартинес, которая являлась участницей исследования.

Работа ученых установила цепь связей, согласно которой потепление климата, уменьшение количества пыльцы деревьев и увеличение численности людей привело к упадку крупных травоядных животных. Согласно их анализу, потеря пыльцы деревьев также свидетельствует об увеличении количества пожаров, значительное количество которых было связано с деятельностью человека.

"С приходом человека мы видим значительные изменения в частоте и интенсивности пожаров", – рассказала доктор Реган Данн, палеоботаник и помощник куратора смоляных карьеров Ла-Бреа.

Она добавила, что 95% пожаров, которые мы наблюдаем сегодня, вызваны антропогенными источниками: линиями электропередач, разжигаемыми кострами, автомагистралями, сигаретами или чем-то подобным.

"В определенном смысле мы уже знаем, что произошло, и то, что мы узнали из прошлого, может помочь понять, что произойдет в будущем и как лучше планировать во избежание экосистемных коллапсов", – отметила она.

Ученые предупреждают, что сейчас человечество оказалось в той же цепи событий, приведшей к последнему массовому вымиранию, а потому важно обратить внимание на предупреждение из прошлого.

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