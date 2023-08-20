Первые люди в Европе были полностью истреблены: что повлекло их гибель

Около 1,1 миллиона лет тому назад значительное похолодание климата в Южной Европе, вероятно, привело к полному уничтожению первых людей на континенте. Такая версия событий подвергает сомнению общепринятую теорию о непрерывном заселении Европы первобытными людьми.

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Об этом рассказали ученые в исследовании, опубликованном в журнале Science. Они считают, что ледниковое похолодание подтолкнуло климат к уровню, который архаические люди не могли выдержать.

Как рассказывается в исследовании, самые древние из найденных в Европе человеческих останков свидетельствуют о том, что ранние люди прибыли на континент из юго-западной Азии примерно 1,4 миллиона лет назад.

Тогда климат в Европе был, как правило, теплым и влажным. Были также холодные периоды, но более мягкие. Согласно существующей теории, первобытные люди смогли адаптироваться к многочисленным климатическим циклам, что позволило им впоследствии пережить более строгие условия после 900 000 лет назад. Но новое исследование предполагает, что все могло быть совсем не так.

"Наше открытие экстремального ледникового похолодания около 1,1 миллиона лет назад подвергает сомнению идею непрерывного заселения Европы первобытными людьми", – пояснил старший автор исследования, профессор Хронис Цедакис.

К такому выводу ученые пришли, проанализировав химический состав морских микроорганизмов и содержание пыльцы в ядре глубоководного осадка у побережья Португалии. В ходе исследования они обнаружили признаки резких климатических изменений, которые завершились экстремальным ледниковым похолоданием, когда температура поверхности океана у Лиссабона упала ниже 6°C, а часть близлежащей территории превратила в полупустыню.

Ведущий автор исследования доктор Василики Маргари также рассказал, что было обнаружено, что это похолодание 1,1 миллиона лет назад "было сопоставимо с некоторыми из самых суровых событий последних ледниковых периодов".

"Похолодание такого масштаба поставило бы небольшие группы охотников-собирателей под значительный стресс, тем более что ранним людям, возможно, не хватало таких адаптаций, как достаточная жировая изоляция, а также средств разведения огня, эффективной одежды или укрытий", – добавил соавтор исследования профессор Ник Эштон.

Чтобы оценить влияние климата на ранние человеческие популяции, ученые провели моделирование на суперкомпьютере Aleph, отразившее экстремальные условия того времени. Совместив результаты симуляции с ископаемыми и археологическими доказательствами, исследователи смогли разработать модель среды обитания человека, которая предполагает, насколько подходила окружающая среда для раннего заселения человеком.

"Результаты показали, что 1,1 миллиона лет назад климат вокруг Средиземноморья стал слишком враждебным для архаических людей", – рассказал профессор Аксель Тиммерманн.

Ученые отмечают, что палеоклиматические данные и результаты моделирования указывают на то, что Иберия (где были найдены останки древнейших людей в Европе) и, в целом, южная Европа была вымершей в течение раннего плейстоцена. Очевидное отсутствие каменных орудий труда и человеческих останков в течение следующих 200 000 лет еще больше повышает вероятность того, что на территории континента долгое время вообще не проживали древние люди.

"Согласно этому сценарию, Европа могла быть повторно заселена около 900 000 лет назад более выносливыми людьми с эволюционными или поведенческими изменениями, которые позволили выжить в условиях растущей интенсивности ледникового периода", – резюмировал соавтор исследования, профессор Крис Стрингер.

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