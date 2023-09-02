Человечество почти полностью вымерло 900 000 лет назад, наш вид спасли 1280 людей – ученые

Около 900 000 лет назад человечество только чудом не превратилось в вымерший вид, когда суровые условия прадавней Земли убили 98,7% популяции. Ужасный период в истории человечества длился около 117 тысяч лет.

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Об этом свидетельствует новое исследование, опубликованное в журнале Science. Несмотря на трагичность этого события, ученые считают, что оно имело и важное эволюционное значение, вызвав более быстрое развитие интеллекта древних людей.

Исследованием занималась команда ученых из США, Италии и Китая и им, возможно, наконец-то удалось найти объяснение большого разрыва в ископаемых остатках Африки и Евразии. По оценкам ученых, между 800 000 и 900 000 лет назад на всей планете в живых осталось всего 1280 человек, которые впоследствии спасли человеческую расу от полного исчезновения.

В исследовании ученые использовали новый метод под названием быстрый бесконечно малый временный коалесцентный процесс (FitCoal), чтобы определить древние демографические данные с помощью современных геномных последовательностей человека, полученных от 3 154 человек.

FitCoal помог ученым рассчитать, как выглядела эта давняя утрата жизни и генетического разнообразия, используя современные последовательности генома 10 африканских и 40 неафриканских популяций.

"Пробел в африканских и евразийских окаменелостях можно объяснить хронологически этим узким местом в раннем каменном веке", – сказал соавтор исследования, антрополог Университета Сапьенца Джорджо Манци.

Относительно причин такой массовой гибели людей, ученые предполагают, что это было связано с экстремальными климатическими изменениями. В частности, происходили изменения температур, которые приводили к засухам, что уменьшало источники пищи, поскольку такие животные, как мамонты, мастодонты и гигантские ленивцы, вымерли.

Исследование показало, что примерно 65,85% современного генетического разнообразия могли быть потеряны в этот период, что только затрудняло выживание этого минимального количества людей, спасших весь вид благодаря успешному размножению.

Сложившаяся ситуация, как объясняют ученые, также могла способствовать видообразованию, когда два или более видов возникают из одной линии. Во время этого видообразования, как предполагают ученые, две древнейшие хромосомы сблизились, образовав то, что сейчас является хромосомой 2 у современного человека.

Эта хромосома является второй по размеру и охватывает около 243 миллионов строительных блоков пар оснований ДНК.

"Новое открытие открывает новую область в эволюции человека, поскольку оно вызывает много вопросов, таких как места, где жили эти люди, как они преодолели катастрофические изменения климата, и ускорил ли естественный отбор во время узкого места эволюцию человеческого мозга", – сказал в своем заявлении соавтор исследования и эксперт по эволюционной и функциональной геномике Восточно-Китайского нормального университета И-Хсуан Пан.

В будущих исследованиях ученые намерены продолжить поиск ответов на вопрос о том, как такая небольшая популяция выжила в сложных климатических условиях. Вполне возможно, что стремительное восстановление популяции произошло около 813 тысяч лет назад благодаря тому, что климат стал менее суровым, а люди научились контролировать огонь.

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