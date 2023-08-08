Найден череп неизвестного ранее вида человека: в чем его особенность

В Китае был обнаружен череп, вероятно, принадлежавший ранее неизвестному виду древних людей. Поскольку его строение не похоже ни на один из известных видов древних людей, ученые предполагают, что он принадлежит к какой-то новой ветви человеческой родословной.

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Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Human Evolution. Сами останки, как отмечает ScienceAlert, были найдены еще в 2019 году.

Международная группа ученых обнаружила древнее человеческое окаменелость в Хуалундуне, в Восточной Азии. Тогда была обнаружена челюсть, череп и кости ног, принадлежащие этому еще не классифицированному человеку, обозначенному как HLD 6.

После обнаружения останков ученые пытались сопоставить их с одним из уже известных видов древних людей, но все оказалось тщетным.

Исследователи рассказали, что лицо гоминина по своему строению похоже на лицо современного человека, отделившегося от Homo erectus 750 000 лет назад. Однако отсутствие подбородка свидетельствует о связи с денисовцами – вымершим видом древнего человека, отделившегося от неандертальцев более 400 000 лет назад.

После нескольких лет попыток установить его принадлежность, ученые пришли к выводу, что открыли совершенно новую линию. Они считают, что этот гоминид был гибридом между ветвью, которая дала нам современных людей, и ветвью, которая дала денисовцев.

Это уже не первый вид древних людей из плейстоцена, который был найден в Китае и который нелегко вписать в одну существующую линию. Ранее такие останки объяснялись как промежуточные вариации людей на пути эволюции к современному человечеству. Иногда таких гоминид называли архаическими Homo sapiens или же продвинутыми Homo erectus.

Но такое обобщение часто критикуется ученым, считающим такую интерпретацию упрощенной и противоречивой.

Ранее исследования генома неандертальских останков в Европе и Западной Азии выявили доказательства существования четвертой линии гоминина, жившего в среднем и позднем плейстоцене. Но окаменелостей, доказывающих их существование, у ученых не было. Теперь же ученые надеются, что именно эти обнаруженные в Китае останки являются столь нужным доказательством.

Челюсть и череп, как определили исследователи, принадлежат ребенку 12-13 лет. Его лицо имеет черты современного человека, но конечности, черепная коробка и челюсть отражают более простые черты.

Исследователи считают, что физические особенности, выявленные у этого давнего гоминина, подтверждают сосуществование трех линий в Азии – линии H. erectus, линии денисовцев и этой другой линии.

Ученые отмечают, что Homo sapiens появился в Китае всего около 120 000 лет назад, но, вероятно, еще до этого у древних людей наблюдались некоторые из наших "современных" черт. Возможно, последний общий предок H. sapiens и неандертальцев появился на юго-западе Азии, а затем распространился на все континенты. Эту теорию теперь необходимо подтвердить дополнительными археологическими исследованиями.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что ученые показали лицо одного из древнейших Homo sapiens, жившего 30 тысяч лет назад.

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