Астероиды неожиданно могут стать спасением для Земли и человечества: что придумали ученые

На фоне миссий космических агентств Японии и США, которым удалось добиться успехов в исследовании (а также перенаправлении) астероидов, научное сообщество, а также экономисты начали всерьез обсуждать возможность перенесения человеческой деятельности в космос. Речь идет о том, чтобы остановить горнодобывающую промышленность на Земле и запустить ее на космических телах.

Об исследовании ученых рассказывает издание Wired. Идея добычи полезных ископаемых в космосе – это не столько способ заработать больше денег, как один из шагов по спасению Земли от истощения.

Пока одни компании исследуют противоречивую идею добычи кобальта, никеля и платины с морского дна, некоторые астероиды могут содержать те же минералы в достатке. К тому же они не имеют дикой природы, которой может быть причинен вред при добыче. В США несколько компаний уже готовятся опробовать свои технологии в космосе, прежде чем отправиться к астероидам, так что не удивительно, что тема нуждалась в аналитическом исследовании.

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Одно из таких исследований экономической активности в космосе провел доцент кафедры экономики и бизнеса из Горной школы Колорадо Ян Ланге. Его работа, написанная совместно с научным сотрудником Международного валютного фонда, рассматривает потенциал и вызовы новой отрасли, которая может достичь значительных масштабов в течение следующих нескольких десятилетий благодаря спросу на металлы, необходимые для электроники, солнечной и ветровой энергетики, а также для компонентов электромобилей.

Исследование Ланге показало, что через 30-40 лет добыча некоторых металлов из космоса может опередить их добычу на Земле.

По оценкам, металлические астероиды содержат более чем в тысячу раз больше никеля, чем земная кора, в пересчете на граммы на метрическую тонну. Астероиды также обладают значительными концентрациями кобальта, железа, платины и других металлов.

Сама же горнодобывающая промышленность в космосе может оказаться не столь дорогостоящим удовольствием, как было бы еще 20 лет назад, до того, как на рынок космических перевозок вышли SpaceX, Rocket Lab и другие компании, имеющие ракеты многоразового использования.

Исследователи предполагают также, что в ближайшем будущем роботы смогут добывать минералы для использования в космосе, например для строительства космических кораблей или жилья для астронавтов.

Пока никто не пытался объективно оценить стоимость того или иного астероида, но наличие в них критических металлов может делать их едва ли не бесценным. К примеру, кобальт сейчас стоит около 33 000 долларов за тонну, а никель – 20 000 долларов за тонну. С появлением электромобилей спрос на эти металлы возрос, поскольку такие автомобили и их батареи нуждаются примерно в шесть раз больше минералов, чем обычные машины. Никель также используется для солнечных панелей, а кобальт – для ветровых турбин.

Прогнозируется, что к 2050 году спрос на кобальт может возрасти в шесть раз, достигнув миллиона тонн в год, а на никель – увеличиться в четыре раза, в зависимости от того, насколько серьезно мир постарается перейти на чистую энергетику. Спрос на металлы платиновой группы также будет расти как для катализаторов, так и для топливных элементов.

Исследование Ланге также освещает социальные и экологические затраты на добычу полезных ископаемых на Земле. К примеру, на Демократическую Республику Конго приходится 70% производства кобальта, тогда как никель в основном поступает из Индонезии и Филиппин, а Россия и Южная Африка обеспечивают большую часть мировых поставок металлов платиновой группы. На многих горнодобывающих предприятиях в этих странах систематически используется детский труд, принудительный труд и нарушаются права человека, особенно в цепочке поставок кобальта. Индонезийские предприятия по добыче никеля также обвиняют в вырубке лесов и загрязнении водных ресурсов.

Но экологический вред для планеты может только возрасти, поскольку глубоководная добыча может стать следующим пределом в добыче этих металлов на Земле.

Исследователи отмечают, что даже самый бесплодный участок океанского дна кишит жизнью по сравнению с астероидами, которые, насколько известно ученым, являются безжизненными камнями. Ланге утверждает, что выработка астероидов станет более приемлемым компромиссом для общественности.

"Этот (космический) камень не будет выглядеть так, как он выглядел последние X миллионов или миллиардов лет", – отметил он, но это будет мало кого буде трогать, если на кону будет стоять дикая природа Земли.

Вместе с тем Ланге советует не ожидать взрывного развития космической добычи ископаемых, поскольку прежде чем начать добычу полезных ископаемых в любом месте, необходимо преодолеть многие технологические и экономические препятствия.

"Какая производственная или перерабатывающая деятельность сейчас происходит в космосе? Нулевая. Вы не можете быстро перейти от нуля к состоянию текущей экономики. Сначала нужно ползти и ходить", – заявил исследователь.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что миссия NASA к металлическому астероиду может раскрыть тайну создания Земли.

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