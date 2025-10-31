Apple выпустит обновление iOS 26.1: какие функции добавили

Компания Apple готовит к релизу обновленную версию своей мобильной операционной системы iOS 26. Версия iOS 26.1 уже проходит этап бета-тестирования и должна стать доступной для всех пользователей уже в ближайшие дни.

Видео дня

Как пишет издание MacRumors, iOS 26.1 станет первым крупным обновлением этой операционной системы. Долгожданной новой версии голосового ассистента Siri в ней все еще не будет, однако интересных усовершенствований будет достаточно. Вот наиболее значительные из них.

Переключатель прозрачности Liquid Glass

Apple добавила переключатель для изменения уровня прозрачности дизайна Liquid Glass. В "Настройках" выберите "Дисплей и Яркость", там и будет новая функция. Она предлагает два режима: "Прозрачный" и "Тонированный". Первый является стандартной версией Liquid Glass, которая отображает фон под кнопками, панелями меню и другими элементами интерфейса, тогда как Tinted / Тонированный увеличивает непрозрачность Liquid Glass и добавляет контраст.

Жест камеры на экране блокировки

В разделе "Камера" приложения "Настройки" есть параметр "Жест на экране блокировки для открытия камеры". Он позволяет просто провести пальцем влево, чтобы запустить камеру с экрана блокировки. Отныне его можно выключить и эта фича перестанет быть доступной.

iPhone уже давно позволяет пользователям открывать программу "Камера" непосредственно с экрана блокировки свайпом, но оно давало возможность любому воспользоваться этой опцией и использовать чужой iPhone для создания нежелательных фотографий. Ранее не было возможности отключить активацию камеры с экрана блокировки, не выключая полностью программу "Камера".

Будильники и таймеры

Будильники и таймеры, которые вы настраиваете в приложении "Часы", теперь имеют кнопку "провести пальцем, чтобы остановить" вместо кнопки "коснуться, чтобы остановить" на экране блокировки. Вы можете отложить будильник прикосновением, но чтобы выключить его полностью, нужно использовать жест слайда. Изменение значительно усложняет случайное выключение будильника, когда вы пытаетесь нажать кнопку повтора.

Новые языки Apple Intelligence

Apple Intelligence в обновленной версии в iOS 26 будет доступен на датском, голландском, норвежском, португальском (Португалия), шведском, турецком, китайском (традиционном) и вьетнамском.

AirPods Живой перевод

Так же новые языки появятся и в функции живого перевода для наушников AirPods. Теперь они будут "понимать" японский, корейский, итальянский и китайский (как мандаринский традиционный, так и упрощенный).

Apple Music

Вы сможете листать музыкальный плеер в Apple Music, чтобы переключать песни. Просто проведите пальцем по месту, где указано название песни, и программа перейдет к следующей песне или вернется к предыдущей.

Приложение Apple TV

Приложение Apple TV имеет новый, более красочный значок, который использует эстетику Liquid Glass, которую Apple добавила вместе с изменением названия Apple TV+. Также компания больше не называет свой потоковый сервис Apple TV+, а просто называет его Apple TV, как и приложение.

Фитнес-приложение

Вы можете создавать собственные тренировки в приложении "Фитнес" на iPhone. Есть параметры для выбора типа тренировки, ориентировочного количества сожженных калорий, усилий, продолжительности и времени начала. Похожая функция существовала и раньше, но она не давала такой гибкости настройки.

Фотографии

Ползунок для перемотки видео в программе "Фотографии" получил новый вид. Так же и панель навигации стала более матовой, что облегчает ее распознавание на светлом фоне. Несколько изменен и интерфейс для управления несколькими выбранными фотографиями. Опции "Воспроизвести как слайд-шоу", "Любимое" и "Скрыть" теперь находятся в верхней части меню.

Safari

Панель вкладок (внизу) в Safari стала шире с меньшим отступом по краям. В режиме "Уменьшить прозрачность" будет больше отступов, что улучшает ее вид и удобство использования.

Улучшение безопасности в фоновом режиме

Раздел "Конфиденциальность и безопасность" в программе "Параметры" теперь имеет переключатель для автоматической загрузки и установки улучшений безопасности. Она будет происходить без участия пользователя.

Настройка дисплея

Раздел "Дисплей" в программе "Параметры" теперь имеет обои в стиле iOS 26 вместо обоев iOS 18.

Обои

При установке обоев на Экране блокировки инструкции, например Сжать, чтобы обрезать, появляются на мгновение, а затем исчезают, а не отображаются постоянно.

Отображение доступности

В разделе "Дисплей и размер текста" в настройках доступности есть новый переключатель "Границы дисплея". Он добавляет границу ко всем кнопкам и заменяет предыдущую настройку "Формы кнопок".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о трех самых полезных функциях iOS 26, доступных уже сейчас.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.