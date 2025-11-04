Apple вернула в iPhone одну из забытых функций

Компания Apple официально выпустила обновление iOS 26.1, которое возвращает одну из классических функций, что может спасти вас от опозданий на важные события. Это небольшое изменение касается приложения "Часы", где будильник теперь выключится не простым нажатием, а жестом, знакомым с первых iPhone.

Когда в приложении "Часы" звонит будильник, на экране появляется новый элемент управления "проведите пальцем, чтобы остановить", который позволяет выключить будильник, делая процесс более преднамеренным и предотвращая случайные ошибки, отмечает MacRumors.

В предыдущих версиях iOS 26 была просто большая кнопка "остановить", которую легко нажать сонным, путая с "отложить". Этот жест напоминает легендарную "проведите пальцем для разблокировки", которая сияла на экранах iPhone с 2007 по 2016 год. Такая ностальгическая деталь не только улучшает пользовательский опыт, но и подчеркивает внимание Apple к мелочам, которые влияют на повседневную жизнь.

Вместо простого прикосновения, которое могло привести к случайному отключению сигнала в тумане утренней сонливости, теперь нужно провести пальцем по экрану, чтобы полностью остановить будильник. Вы все еще можете отложить его одним прикосновением на кнопку "отложить", но для полного выключения жест становится обязательным, что значительно усложняет ошибки.

Это изменение решает проблему, которая усилилась в iOS 26: кнопки "остановить" и "отложить" стали больше и ближе друг к другу, делая путаницу легче. Жест также применяется к таймерам на экране блокировки, обеспечивая последовательность в интерфейсе. Для тех, кто предпочитает старый стиль, в настройках доступности (Настройки > Доступность > Прикосновение > Преимущества для единого прикосновения) есть опция выключить слайдер и вернуть кнопку "остановить".

Другие ключевые обновления iOS 26.1

iOS 26.1 приносит еще несколько полезных изменений, делающих iPhone еще удобнее.

В разделе "Настройки > Дисплей и яркость" появился переключатель для прозрачности эффекта жидкого стекла: стандартный прозрачный вариант отображает фон под элементами интерфейса, а тонированный добавляет непрозрачности и контрастности для лучшей читабельности. В настройках камеры теперь можно отключить жест "проведите пальцем влево на экране блокировки для открытия камеры", что предотвращает нежелательные снимки и повышает приватность — ранее эту функцию нельзя было отключить без полной блокировки камеры. В приложении "Телефон" появился переключатель для отключения тактильной обратной связи во время соединения или разрыва вызова, позволяя кастомизировать тактильные ощущения. Кроме того, Apple Intelligence расширяет поддержку языков: теперь доступны датский, нидерландский, норвежский, португальский (Португалия), шведский, турецкий, традиционный китайский и вьетнамский. Функция "Живой перевод" для AirPods добавляет японский, корейский, итальянский и китайский (традиционный и упрощенный).

Визуальные и функциональные улучшения в приложениях

Обновление коснулось и популярных приложений, делая их более интуитивными.

В Apple Music теперь можно проводить пальцем по названию песни в плеере, чтобы переключаться между треками — простое, но элегантное изменение для быстрого контроля.

— простое, но элегантное изменение для быстрого контроля. Приложение Apple TV получило новую красочную иконку в стиле жидкого стекла, что согласуется с ребрендингом сервиса с Apple TV+ на просто Apple TV.

В программе "Фитнес" появилась опция создания собственных тренировок: выбирайте тип, калории, усилия, продолжительность и время начала, делая фитнес-план более гибким, чем раньше. Настройки приложения теперь выравнивают значки и текст по левому краю (включая Общие, Bluetooth, Wi-Fi и т.д.), а папки на главном экране также выравниваются влево для лучшей эстетики.

выбирайте тип, калории, усилия, продолжительность и время начала, делая фитнес-план более гибким, чем раньше. Настройки приложения теперь выравнивают значки и текст по левому краю (включая Общие, Bluetooth, Wi-Fi и т.д.), а папки на главном экране также выравниваются влево для лучшей эстетики. Клавиатура в "Телефоне" использует эффект жидкого стекла для цифр, а в "Фото" ползунок для видео стал удобнее с матовой панелью навигации; меню для нескольких фото переместило опции "Слайд-шоу", "Избранное" и "Скрыть" вверх.

с матовой панелью навигации; меню для нескольких фото переместило опции "Слайд-шоу", "Избранное" и "Скрыть" вверх. Safari получил более широкую панель вкладок с меньшими отступами, особенно в режиме уменьшенной прозрачности.

