3 ошибки убивающие батарею вашего iPhone: как делать не стоит

Нет ничего хуже для владельца iPhone, чем телефон, который раньше работал безупречно, а теперь стремительно теряет заряд. Многие зависят от смартфона на протяжении всего дня – для работы, связи, навигации и оплаты.

Причина быстрого износа батареи часто кроется в привычных ежедневных действиях. Эксперты назвали три самые распространенные ошибки, которые постепенно "убивают" аккумулятор.

Зарядка в теплой или жаркой среде

Многие пользователи оставляют телефон заряжаться под одеялом или в авто на солнце. Кажется, что в этом нет ничего критичного, но именно перегрев является одним из главных врагов литий-ионных батарей.

Во время зарядки смартфон и без того нагревается. Если тепло не имеет возможности рассеиваться, температура растет еще больше. Перегрев ускоряет деградацию аккумулятора и уменьшает его емкость. Особенно опасно оставлять телефон на панели автомобиля под прямыми солнечными лучами.

Также следует избегать зарядки под подушкой или в плотном текстиле – тепло должно выходить наружу.

Слишком толстые или плотные чехлы

Защита смартфона – логичное решение, учитывая его стоимость. Однако слишком массивные, резиновые или "герметичные" чехлы могут создавать эффект термоса.

Плотный материал задерживает тепло внутри корпуса, не давая устройству охлаждаться. В результате во время зарядки батарея нагревается сильнее, чем нужно. Постоянный перегрев постепенно сокращает ресурс аккумулятора.

Если телефон заметно теплеет во время зарядки, стоит временно снимать чехол или выбирать модели с лучшей вентиляцией.

Регулярная разрядка до 0%

Когда уровень заряда падает до 20%, система предупреждает о низком заряде не случайно. Литий-ионные батареи лучше переносят "неглубокие" циклы зарядки, чем полную разрядку.

Регулярное доведение батареи до 0% создает чрезмерную нагрузку на элементы питания. Со временем это приводит к потере максимальной емкости и более быстрому старению аккумулятора.

Оптимальным считается поддержание заряда в пределах 20–80%. Такой режим помогает продлить срок службы батареи и сохранить ее эффективность.

