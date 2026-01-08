Интернет будет работать до 72 часов даже без света: как оставаться на связи во время отключений

Во время отключений электроэнергии украинцы могут оставаться на связи до 72 часов благодаря оптоволоконной технологии xPON, которая потребляет минимум энергии. Также стабильность связи помогают обеспечить национальный роуминг и экономия мобильного трафика.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Массовые отключения электроэнергии снова сделали вопрос связи критически важным для миллионов украинцев.

Интернет и мобильная сеть нужны не только для работы или учебы, но и для безопасности, получения уведомлений и связи с родными. В то же время даже во время длительных блэкаутов оставаться онлайн возможно при условии правильно выбранной технологии и нескольких простых настроек.

Самым надежным решением во время отключений электроэнергии остается оптоволоконная технология xPON. По словам Федорова, эта технология потребляет значительно меньше электроэнергии, чем традиционные типы подключения, что позволяет провайдерам поддерживать связь даже при полном отсутствии электроснабжения.

Большинство провайдеров, которые работают с xPON, способны обеспечивать интернет до 72 часов без света. Показательный пример – Харьковская область, где во время масштабных обесточиваний, 99% пользователей с подключением xPON имели стабильный доступ ксети в течение первых трех суток.

Для пользования xPON в квартиру заводят оптоволокно, а питание роутера и оптического терминала обеспечивается павербанком или зарядной станцией. При достаточной емкости аккумулятора связь может держаться до трех суток. Проверить возможность подключения xPON можно на интерактивных картах Минцифры и ЛУН или непосредственно у своего провайдера.

Также если исчезает сигнал вашего мобильного оператора, стоит воспользоваться национальным роумингом. В случае аварий или перегрузки сети телефон может подключиться к другому оператору вручную.

Для этого нужно зайти в настройки смартфона, открыть раздел "Сотовые данные", отключить автоматический выбор сети и подключиться к доступному оператору. Такой способ часто позволяет сохранить минимальную связь даже в сложных условиях.

В частности, во время блэкаутов важно максимально уменьшить нагрузку на сеть. Специалисты советуют выключать автоматическую загрузку фото и видео в мессенджерах, ограничивать фоновые обновления приложений и пользоваться текстовыми сообщениями вместо видеозвонков. Это позволяет дольше оставаться на связи даже при слабом сигнале. Кроме xPON, в Украине используют и другие типы подключения, которые могут работать во время обесточиваний, но значительно меньшее время:

xDSL – работает через медный телефонный кабель, например, от "Укртелекома", при условии питания от павербанка интернет держится 4-8 часов;

– работает через медный телефонный кабель, например, от "Укртелекома", при условии питания от павербанка интернет держится 4-8 часов; DOCSIS – использует телевизионный кабель, обычно обеспечивает связь на 4-8 часов, хотя в отдельных случаях может работать до 72 часов.

– использует телевизионный кабель, обычно обеспечивает связь на 4-8 часов, хотя в отдельных случаях может работать до 72 часов. FTTx – оптоволокно к дому, при стандартных условиях интернет держится 4-8 часов, но иногда до трех суток, в зависимости от инфраструктуры провайдера.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в условиях периодических отключений электроэнергии украинцы должны уделять повышенное внимание и ответственно пользоваться электроприборами. В частности надо следить за состоянием защитных устройств, осмотрительно использовать резервные источники питания и отсоединять приборы во время отключений.

