Знаменитый украинский боксер из Крыма выиграл для Украины бой в США. Видео

Знаменитый украинский боксер Сергей Деревянченко (15-5, 10 КО) добыл свою 15-ю победу на профессиональном ринге. 38-летний уроженец Феодосии на ринге Barclays Center в Бруклине (США) победил местного бойца Вона Александера (18-11-1, 11 КО).

Поединок начался в невысоком темпе. Американец пытался быть первым номером, контролируя скорость за счет преимущества в антропометрии, держа украинца на дистанции с помощью джеба. Наш соотечественник был быстрее и точнее, работая двойками.

Украинский боец старался работать "по этажам", использовал серии. Американец с каждой следующей трехминуткой пропускал все больше и больше. Крымчанин комбинировал углы атак, бил в движении, часто пробивал джебами.

В 8-м раунде Деревянченко точно пробил Александеру по корпусу, после чего тот "взял колено". Судья отсчитал нокдаун, но удосрочить оппонента украинцу не удалось. Все три судьи отдали победу Сергею со счетом 100:89

Как сообщал OBOZ.UA, в июне прошлого года Деревянченко проиграл Хайме Мунгия (42-0, 33 КО) и не смог завоевать вакантный пояс WBC Silver во втором среднем весе. Поединок в Калифорнии завершился единогласным решением судей в пользу 26-летнего мексиканца: 115-112, 114-113, 114-113.

Перед этим боем на церемонии взвешивания ринг-анонсер объявил Сергея как боксера "из Крыма, Украина".

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