Знаменитый российский фигурист-чемпион сменил гражданство, отказавшись выступать за Россию

Немецкая федерация фигурного катания официально подтвердила, что чемпион России среди юниоров Никита Володин получил немецкое гражданство. 26-летний уроженец Санкт-Петербурга, выступающий с 2023 года в паре с Минервой Фабьен Хазе, теперь сможет выступать за Германию на международных соревнованиях, в том числе и на ОИ-2026.

Володин официально сменил российское спортивное гражданство на немецкое, успешно пройдя все процедуры натурализации.

"Для меня лично эта натурализация многое значит. У меня теперь вторая родина, и мы сможем представлять Германию на предстоящих Олимпийских играх", — говорится в пресс-релизе Deutsche Eislauf-Union.

Вместе с Хазе Володин уже добился значительных успехов: пара стала чемпионами Европы в 2025 году, а также дважды завоевывала медали чемпионатов мира — "серебро" в 2025 и "бронзу" в 2024 году.

Кроме того, они дважды побеждали на финалах Гран-при в 2023 и 2024 годах.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо, где Володин и Хазе будут бороться за место на пьедестале уже под флагом Германии.

Для Володина это очередной этап международной карьеры, которая началась в 2003 году. Ранее он выступал в парах с Алиной Устимкиной и Аминой Атахановой, с которыми добивался медалей на юниорских чемпионатах и юношеских Олимпийских играх.

