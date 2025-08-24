Российская фигуристка сменила гражданство, отказавшись от РФ, но ее все равно не пустили в Польшу на международный турнир

Бывшую российскую фигуристку Марию Нехаеву, с этого сезона выступающую за Израиль, задержали на польской границе по пути на юниорский этап Гран-при по фигурному катанию в Риге. Несмотря на наличие документов от израильской федерации, подтверждающих её участие в турнире, спортсменке отказали во въезде.

По словам Нехаевой, она летела маршрутом США - Варшава - Рига, однако в столице Польши столкнулась с проблемами. У девушки изъяли паспорт, три часа держали на границе, после чего сообщили, что для граждан России въезд в страну запрещён, даже при наличии шенгенской визы.

"Отношение было хорошее, пограничники были очень любезны и подсказали, как мне лучше добраться до Риги. Никакой неприязни я не почувствовала, просто пришлось лететь с пересадками через Стамбул и Вену, что было очень утомительно", — рассказала фигуристка в интервью Sport24.

В результате Нехаева и её партнёр Дмитрий Кравченко прибыли на турнир с опозданием и пропустили первую тренировку. Несмотря на усталость и трудности в пути, дуэт смог выйти на лёд и по итогам соревнований занял 12-е место. Сама спортсменка отметила, что второй день турнира прошёл для них успешнее, чем первый.

Марии Нехаевой 19 лет, она родом из Санкт-Петербурга. До недавнего времени фигуристка представляла Россию и выступала в паре с Фёдором Саниным, вместе с которым завоёвывала медали на региональных турнирах.

Весной 2025 года она сменила спортивное гражданство и начала выступать за Израиль в дуэте с Дмитрием Кравченко. Решение о переходе было связано с желанием продолжить карьеру на международном уровне после ограничений для российских спортсменов.

