Знаменитый российский боксер позорно проиграл, улетев в тяжелый нокдаун за 10 секунд до конца боя. Видео

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалев (35-5-1, 29 КО) потерпел унизительное поражение, вернувшись в ринг после 2-летнего перерыва. 41-летний россиянин в андекрате шоу Усик - Фьюри проиграл небитому шведу Робину Сафару (17-0, 12 КО) единогласным решением судей 90-99, 94-95 и 92-97.

Поедеинок в тяжелом весе прошел все 10 раундов, хотя должен был завершится досрочно. На последних секундах встречи Ковалев "зевнул" правый боковой, который отправил его в тяжелый нокдаун.

Российский боец с большим трудом смог подняться на ноги, но в этот момент прозвучал финальный гонг, который и спас его от поражения нокаутом.

Как сообщал OBOZ.UA, в центральном поединке шоу в Эр-Рияде Усик победил британского обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) и стал первым в истории абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе в эпоху четырех поясов.

На следующий день стало известно, что Александр пробудет абсолютным чемпионом лишь до 1 июня 2024 года. Международная боксерская федерация (IBF) заберет пояс, так как обязательная защита титула против Филиппа Хрговича просрочена.

Спустя некоторое время стало известно, что судья использовал малоизвестное правило в бою Усик – Фьюри.

20 мая Усик был отстранен от бокса и не сможет проводить какие-либо тренировки и поединки в ближайшие полтора месяца. На видео, которое украинский чемпион записал для всей страны, можно было увидеть многочисленные гематомы и синяки на его лице.

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