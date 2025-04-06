Знаменитого украинского супертяжа отправил в нокдаун олимпийский чемпион. Видео

Знаменитый украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий (12-3, 10 КО) проиграл в Астане непобеждённому узбеку Баходиру Джалолову (15-0, 14 КО), но сумел навязать фавориту тяжёлый и неудобный бой. Поединок завершился победой двукратного олимпийского чемпиона единогласным решением судей 100–89, 97–92 и 97–93.

Видео дня

Шевадзуцкий начал активно, занял центр ринга и пошёл вперёд под плотной блокировкой. Джалолов предпочёл работать вторым номером, передвигался по рингу, но почти не использовал джеб и часто клинчевал. Первый заметный эпизод случился в третьем раунде — украинец пропустил левый прямой и оказался в нокдауне. Джалолов попытался добить, но атаки упирались в защиту Шевадзуцкого.

Во второй половине боя картина практически не изменилась. Украинец продолжал давить, а Джалолов — убегать и вязать в клинче. В седьмом раунде Шевадзуцкий сумел потрясти фаворита, но тот ответил ударом по затылку после гонга. По ходу поединка звучал свист от зрителей — публика была недовольна затянутыми обниманиями и малым количеством чистых ударов.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре прошлого года Шевадзуцкий (12-2, 10 КО) добыл эффектную победу на вечере бокса в Ашерслебене (Германия). На ринге Ballhaus Arena 32-летний кривороженин разгромил польского джорнимена Якуба Сосиньски (8-9-1, 3 КО).

31 марта 2024-го Игорь проиграл 42-летнему болгарину Кубрату Пулеву (30-3, 14 КО) и не смог завоевать вакантный титул WBA International. Бой в Софии завершился единогласным решением судей 111:117, 111:117, 111:117.

В прошлом году Игорь Шевадзуцкий (10-1, 8 KO) потерпел первое поражение в профессиональной карьере. 32-летний криворожанин на вечере бокса в польскому Жешуве досрочно уступил представителю Конго Мартину Баколе (19-1, 14 KO).

До этого Шевадзуцкий добыл эффектную победу над экс-соперником Кличко. Встреча состоялась на вечере бокса в немецком Гамбурге.

В прошлом году Игорь нокаутировал представителя Грузии Паату Адуашвили(10-31-3, 5 КО).

Ранее наш соотечественник одолел представителя Грузии Рамази Гогиашвили (14-32-2, 6 КО).

6 марта Шевадзуцкий на вечере бокса в Киеве от промоутерской компании Ulions Boxing Promotions легко разобрался с белорусом Александром Нихайчиком (1-6).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!