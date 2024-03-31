Украинский супертяж проиграл в чемпионском бою жертве тяжелейшего нокаута в карьере Кличко. Видео

Знаменитый украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий (11-1, 9 КО) проиграл 42-летнему болгарину Кубрату Пулеву (30-3, 14 КО) и не смог завоевать вакантный титул WBA International. Бой в Софии завершился единогласным решением судей 111:117, 111:117, 111:117.

Первый раунд начался в своеобразной разведке. 32-летний криворожанин занял центр ринга, большей часть закрывшись в блоке и сделав ставку на мощный нокаутирующий удар. Пулев пытался нащупать слабые места нашего соотечественника джебом, также особо не активничая.

Подобный неспешный бой продолжился и во втором раунде. Кубрату удалось провести несколько неприятных комбинаций - в ответ Шевадзуцкий огрызнулся левым прямым.

В третьей трехминутке украинский боксер также активизировался, несколько раз попав в голову оппоненту. Поединок часто прерывался клинчами. Пулев наносил больше ударов и на последних секундах Игорь пропустил неприятный боковой в голову, но его спас гонг.

В четвертом раунде Пулев заметно подустал, но продолжал бить комбинациями. Шевадзуцкий большую часть времени защищался, пытаясь резкими бросками достать оппонента левым боковым..

Пятый отрезок начался с массированных атак болгарина. Криворожский боец вновь закрылся в блоке и ждал своего момента.

Постепенно преимущество хозяина ринга ставало все больше очевидным. Он работал комбинациями, выбрасывал гораздо больше ударов и заметно превосходил бойца из Украины в технике.

Давление Пулева продолжалось и в заключительных раундах. Игорь Шевадзуцкий так ничего и не смог организовать серьезного, потерпев второе поражение в карьере.

В прошлом году Игорь Шевадзуцкий (10-1, 8 KO) потерпел первое поражение в профессиональной карьере. 32-летний криворожанин на вечере бокса в польскому Жешуве досрочно уступил представителю Конго Мартину Баколе (19-1, 14 KO).

Отметим, что 9 лет назад Пулев проиграл Владимиру Кличко. Этот нокаут по мнению многих экспертов стал самым страшным в карьере украинца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!