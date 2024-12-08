Известный украинский супертяж выиграл бой скоростным нокаутом. Видео

Украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий (12-2, 10 КО) добыл эффектную победу на вечере бокса в Ашерслебене (Германия). На ринге Ballhaus Arena 32-летний кривороженин разгромил польского джорнимена Якуба Сосиньски (8-9-1, 3 КО).

Видео дня

Наш соотечественник с первых минут занял центр ринга, постоянно пробивая защиту соперника. Один из левых хуков по корпусу поляка и стал для него фатальным.

Сосиньски сложился от боли и не смог продолжить встречу.

Для Игоря это стало 10-й досрочной победой на профессиональном ринге.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 марта Игорь проиграл 42-летнему болгарину Кубрату Пулеву (30-3, 14 КО) и не смог завоевать вакантный титул WBA International. Бой в Софии завершился единогласным решением судей 111:117, 111:117, 111:117.

В прошлом году Игорь Шевадзуцкий (10-1, 8 KO) потерпел первое поражение в профессиональной карьере. 32-летний криворожанин на вечере бокса в польскому Жешуве досрочно уступил представителю Конго Мартину Баколе (19-1, 14 KO).

До этого Шевадзуцкий добыл эффектную победу над экс-соперником Кличко. Встреча состоялась на вечере бокса в немецком Гамбурге.

В прошлом году Игорь нокаутировал представителя Грузии Паату Адуашвили(10-31-3, 5 КО).

Ранее наш соотечественник одолел представителя Грузии Рамази Гогиашвили (14-32-2, 6 КО).

6 марта Шевадзуцкий на вечере бокса в Киеве от промоутерской компании Ulions Boxing Promotions легко разобрался с белорусом Александром Нихайчиком (1-6).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!