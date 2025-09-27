Знаменитая украинская теннисистка устроила разгром в Пекине. Видео

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (№28 WTA) блестяще стартовала на турнире WTA 1000 в Пекине, обновив личный рекорд. Спортсменка впервые вышла в третий раунд престижного соревнования, обыграв немку Эллу Зайдель (№95 WTA) с разгромным счетом — 6:1, 6:1.

Видео дня

Матч продолжался всего 59 минут и стал для соперниц первым очным противостоянием. Костюк показала уверенную игру, оформив 4 подачи навылет и не допустив ни одной двойной ошибки. Украинка реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов и выиграла 67% всех розыгрышей (59 из 88 очков). При этом Марта уверенно держала свою подачу: 74% очков, и столь же успешно действовала на приеме, взяв 60% розыгрышей на чужой подаче.

Благодаря этой победе Костюк впервые сыграет в 1/16 финала China Open, где ее соперницей станет либо бывшая первая ракетка мира Наоми Осака, либо белоруска Александра Саснович.

Стоит отметить, что украинка остается единственной представительницей своей страны на турнире с призовым фондом почти 9 миллионов долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, Костюк вместе с женской сборной Украины впервые в истории вошла в пятерку лучших командного рейтинга Кубка Билли Джин Кинг. Украинки впервые пробились в финальную стадию соревнований.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!