Украина установила исторический рекорд в мировом теннисе

Женская сборная Украины по теннису впервые в истории вошла в пятерку лучших командного рейтинга Кубка Билли Джин Кинг. Украинки впервые пробились в финальную стадию соревнований.

В четвертьфинале они обыграли Испанию (2:0), однако в полуфинале уступили будущим чемпионкам из Италии (1:2). Несмотря на поражение, такой результат позволил национальной команде подняться сразу на шесть позиций и занять пятое место рейтинга.

Лидируют по итогам сезона Италия, США и Великобритания, а Испания расположилась на четвёртой строчке. Украина вытеснила из топ-5 сборную Канады, а также обошла такие команды, как Польша, Япония, Казахстан и Словакия.

Отрыв "сине-жёлтых" от Испании составляет менее 60 очков, а преимущество над ближайшими преследовательницами из Канады — всего 1,25 балла. За год украинская команда поднялась с 19-го места до пятого, совершив один из самых впечатляющих рывков в истории турнира.

В следующем сезоне сборную Украины ждёт квалификация за право сыграть в финальной части Кубка Билли Джин Кинг.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 сентября первая ракетка Украины Элина Свитолина попрощалась с фанатами, объявив о досрочном завершении сезона. 31-летняя теннисистка объяснила решение эмоциональным и психологическим состоянием, признавшись что в последнее время не чувствует себя готовой выходить на корт.

