Знаменитая украинская теннисистка разгромила 2-ю ракетку США на супертурнире в Мадриде. Видео

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA №23) уверенно вышла в четвертый круг престижного турнира серии WTA 1000 в Мадриде. 21-летняя киевлянка в двух сетах обыграла пятую ракетку мира Джессику Пегулу. Поединок завершился со счетом 6:1, 6:4 и продолжался 1 час 14 минут.

В первой партии украинка дважды реализовала брейк-поинты и не позволила сопернице воспользоваться ни одной возможностью на приеме, отыграв 9 из 9 брейк-поинтов. Во втором сете борьба была более равной, однако Костюк удержала преимущество и довела матч до победы без тай-брейка.

Таким образом, украинка вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде, где сыграет против представительницы США Кэти Макнелли. Костюк остается единственной украинской теннисисткой, продолжающей выступления на этих соревнованиях.

Победа над Пегулой стала для нее уже третьей в семи очных встречах, при этом в карьере это пятая победа Костюк над теннисистками из топ-5 мирового рейтинга.

В текущем сезоне она уже дважды обыгрывала таких соперниц, включая успех против третьей ракетки мира Аманды Анисимовой в Брисбене, где дошла до финала. Также этот результат стал для Костюк 13-й победой над игроками топ-10 и четвертой в нынешнем году.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 апреля Костюк стала участницей уникального "украинского финала". Впервые в истории профессионального женского тенниса титул турнира WTA 250 разыграли две представительницы Украины. В финале соревнований во французском Руане Марта в двух сетах обыграла Веронику Подрез (№209 WTA) – 6:3, 6:4.

