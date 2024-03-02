Знаменитая украинская теннисистка перевернула матч с россиянкой и вышла в полуфинал престижного турнира в Сан-Диего. Видео

Третья ракетка Украины Марта Костюк (№34 WTA)добыла волевую победу на турнире WTA 500 в Сан-Диего с призовым фондом в 900 000 долларов. В четвертьфинале 21-летняя киевлянка за два часа 14 минут одолелал россиянку Анастасию Павлюченкову (№25 WTA) 3:6, 6:4, 6:3.

Изначально встреча неудачно складывалась для нашей соотечественницы. Костюк не успевала за быстрыми розыгрышами соперница, проиграла на своей подаче четыре гейма и без шансов уступила нейтральной теннисистке с российским паспортом.

Во втором сете все изменилось. Марта грамотно атаковала, свела к минимуму необязательные ошибки и в итоге сравняла счет в партии. Доминирование украинской теннисистки продолжилось и в решающем сете, однако при счете 4-2 встречу пришлось прервать из-за дождя.

Эту паузу Павлюченкова попыталась использовать для перезагрузки, чтобы вернуть инициативу, однако Костюк свою победу уже не отдала.

34-я ракетка мира из Украины сделала еще один брейк и оформила путевку в 1/2 финала, где встретиться с первой сеяной на турнире Джесикой Пигулой (№5 WTA). Предварительное время начала: 3 марта, час ночи по киевскому времени.

С американкой Марта Костюк уже встречалась дважды и оба раза проиграла: в 2022 году в Цинциннати и в прошлом сезоне на Australian Open.

Как сообщал OBOZ.UA, до этого матча Костюк встречалась с Павлюченковой две недели назад. 13 февраля украинка отказалась продолжать игру второго круга на турнире WTA 1000 в Дохе и снялась с соревнований.

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