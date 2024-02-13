Знаменитая украинская теннисистка отказалась продолжать матч против россиянки, снявшись с турнира. Видео

Третья ракетка Украины Марта Костюк (№29 WTA) не смогла доиграть поединок второго круга на турнире WTA 1000 в Дохе. 21-летняя киевлянка снялась с матча против российской теннисистки Анастасии Павлюченковой (№32 WTA).

В первом сете при счете 2:1 в пользу Павлюченковой, Костюк взяла медицинский тайм-аут, после которого отказалась продолжать встречу.

На видео было видно, что у Марты слезятся глаза, а также она закашлялась, рассказывая о своих симптомах медикам.

Позже в интервью Tribuna.com украинка подтвердила, что причиной отказа выступать на турнире в Катаре стала ее болезнь.

"Чувствую себя пока не очень. Была температура последние три дня, и я не успела восстановиться, к сожалению. Попробовала сыграть, но тело пока не в состоянии", – сказала Костюк.

Павлюченкова в следующем раунде сыграет с шестой сеяной Маркетой Вондроушовой (№8 WTA) из Чехии.

Как сообщал OBOZ.UA, Костюк на прошедшем Australian Open дошла до 1/8 финала. Благодаря этому успеху Марта смогла подняться на 28-ю строчку в рейтинге WTA. Это и успех остальных украинских теннисисток, позволило нашей стране установить исторический рекорд.

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