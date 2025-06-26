Злой из-за боя с Усиком: стало известно, что сейчас происходит с Тайсоном Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) по-прежнему не согласен с результатом второго боя с Александром Усиком (23-0, 14 КО). Цыганский король, как называют британца, уверен, что победил украинца, а судьи просто украли у него пояса.

Видео дня

Об этом в интервью Sky Sports рассказал президент Международного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман. По словам функционера, он постоянно общается с Фьюри, который после второго поражения от Усика решил завершить карьеру. Глава WBC добавил, что нет ни одного признака того, что Тайсон хочет вернуться на ринг.

"Я звоню ему регулярно, и он каждый раз говорит, что очень счастлив вне бокса. "Я могу проводить время с женой", – отмечает Тайсон. Он ни словом не обмолвился, что планирует вернуться. Он сказал мне, что не доволен решением во втором бою с Усиком. Он все еще очень зол на судейские записки. Он очень расстроен. Но он уже повесил перчатки на гвоздь. Вот, что он мне говорит", – поделился общением с британцем Сулейман.

Напомним, что Усик дважды победил Фьюри в минувшем году – в мае раздельным решением судей (115-112, 114-113 и 113-114), а уже в декабре на карточках всех трех судей (116-112, 116-112, 116-112). Недавно Тайсон вызвал нашего соотечественника на третий поединок. Кроме того, стало известно, что британец должен подраться с Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

Как сообщал OBOZ.UA,Тайсон Фьюри высказался о поединках против Александра Усика, принизив нашего соотечественника. А дочка британца Венесуэла назвала войну в Украине причиной поражений отца в боях с Усиком.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!