Зинченко порвал связки на 6-й минуте своего первого матча в старте за новый клуб. Видео

Защитник Александр Зинченко получил тяжелую травму уже в дебютном выходе в основе амстердамского "Аякса" в чемпионате Нидерландов. 29-летний футболист сборной Украины покинул поле на шестой минуте встречи с "Фортуной Ситтард", и медики подозревают разрыв связок колена.

Видео дня

Для Зинченко это был первый официальный матч в стартовом составе "Аякса". Однако уже в одном из первых эпизодов после стыка украинцу наступили на рабочую левую ногу и сразу попросил замену.

Эпизод детально разобрал спортивный врач Дмитрий Бабелюк. По его словам, несмотря на не самое качественное видео повтора, можно предположить вальгусное отклонение колена, которое чаще всего сопровождает серьезные повреждения связочного аппарата.

Дальнейшая судьба Зинченко сводится к двум сценариям. В лучшем случае речь может идти о разрыве боковой связки с ориентировочными сроками восстановления от шести недель до трех месяцев. В худшем варианте подозревается первый в карьере Зинченко разрыв передней крестообразной связки: тогда реабилитация может занять от восьми до двенадцати месяцев.

Врачи отмечают, что замена была произведена мгновенно, что косвенно указывает на серьезность повреждения. Окончательный диагноз станет известен после МРТ.

Как сообщал OBOZ.UA, Зинченко 1 декабря официально сменил клубную прописку и покинул лондонский "Арсенал", подписав до 30 июня 2026 года контракт с "Аяксом".

Летом 2022 года "Арсенал" приобрел Зинченко у "Манчестер Сити" за 37 млн евро, однако спустя три с половиной сезона расстался с игроком за символическую сумму.

