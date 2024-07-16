'Жирона' перед дебютом в Лиге чемпионов покупает еще одного украинца – СМИ

Опорный полузащитник хорватской "Истры" Александр Петрусенко близок к тому, чтобы пополнить украинскую диаспору в каталонской "Жироне". 26-летний футболист ведет переговоры с испанским клубом, который осенью дебютирует в Лиге чемпионов.

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Об этом информирует авторитетное издание Mundo Deportivo. По его данным, Петрусенко в ближайшее время должен подписать контракт с "Жироной" и до конца июля присоединиться к новой команде, где уже выступают Артем Довбик и Виктор Цыганков. В ней украинец должен стать заменой Алейшу Гарсии, который после минувшего феерического сезона подписал контракт с леверкузенским "Байером".

Петрусенко является воспитанником киевского "Динамо", однако за первую команду не сыграл ни минуты. После ухода из столичного клуба опорник играл за "Горняк-Спорт" и "Минай", из которого перешел в венгерский "Гонвед". Перед началом сезона 2022/2023 подписал контракт с "Истрой" из Хорватии.

В минувшем сезоне украинец сыграл 30 матчей за команду из Пулы, отдав две результативные передачи. Трансферная стоимость Петрусенко оценивается в один миллион евро. В его активе есть несколько матчей за юношескую и молодежную сборные страны.

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