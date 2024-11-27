Жертва Усика официально подерется с супертяжем, который сенсационно отобрал у россиянина чемпионский пояс

Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора (35-13, 23 КО) свой следующий поединок проведет против шведского боксера Отто Валлина (27-2, 15 КО), сообщает промоутерская компания Queensberry Promotions. Поединок между 40-летним Чисорой и 34-летним Валлином состоится 8 февраля в Манчестере.

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Напомним, что 11 ноября 2020 года украинец Александр Усик победил Чисору (32-10, 23 КО) и завоевал титул обязательного претендента по линии WBO в супертяжелом весе. Схватка завершилась единогласным решением судей – 117:112, 115:113, 115:113.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 июля этого года Отто добыл сверх скоростную победу над нигерийцем Онориоде Эвариеме (20-5, 19 КО). Поединок на ринге Tropicana Hotel & Casino в Атлантик-Сити (США) завершился в 1-м раунде.

Валлин в декабре прошлого года потерпел разгромное поражение от британца Энтони Джошуа (27-3, 24 KO). 12-раундовый бой на ринге Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился после 5-й трехминутки техническим нокаутом.

До этого швед сенсационным побил 29-летнего уроженца Владикавказа Мурата Гассиева. По итогам 12 раундов россиянин проиграл раздельным решением судей – 113:115, 113:115, 117:111.

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