Знаменитый супертяж ,игноривший россиян, выиграл бой первым же ударом на 40-й секунде. Видео

Знаменитый шведский супертяж Отто Валлин (27-2-0-1, 15 КО) добыл сверх скоростную победу над нигерийцем Онориоде Эвариеме (20-5, 19 КО). Поединок на ринге Tropicana Hotel & Casino в Атлантик-Сити (США) завершился в 1-м раунде.

Видео дня

Боксеры начали бой в своеобразной разведке, занимались "фехтованием" джебами и пытались нащупать слабые места обороны противника. На 40-й секунде 33-летний швед нанес свой первый удар, который оказался последним в бою.

Левый хук в подбородок оказался фатальным для бойца из Нигерии. Эвариеме упал на канвас, смог подняться, но его зашатало и он едва не упал на рефери. Тот сразу остановил встречу.

Как сообщал OBOZ.UA, Валлин в декабре прошлого года потерпел разгромное поражение от британца Энтони Джошуа (27-3, 24 KO). 12-раундовый бой на ринге Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился после 5-й трехминутки техническим нокаутом.

До этого Отто проигнорировал россиянина Мурата Гассиева. Во время церемонии взвешивания Валлин не стал пожимать руку представителю страны-агрессора.

Сам бой Гассиев - Валлин завершился сенсационным поражением 29-летнего уроженца Владикавказа. По итогам 12 раундов россиянин проиграл раздельным решением судей – 113:115, 113:115, 117:111.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!