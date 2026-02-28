Где и когда смотреть Магучих на чемпионате Украины по легкой атлетике. Расписание трансляций

Мировая рекордсменка в прыжках в высоту Ярослава Магучих стартует на чемпионате Украины по легкой атлетике в закрытых помещениях. Олимпийская чемпионка Парижа-2024 уже в ближайшую субботу, 28 февраля, выступит в Легкоатлетическом манеже Киевской городской школы высшего спортивного мастерства (Павла Тичини, 18).

Те, кто не сможет посетить турнир, смогут увидеть его благодаря "Суспільному". Прямой эфир будет организован на медаиплатформе "Суспільне Спорт" и региональных телеканалах вещателя. Начало в 18:30.

В заявке, кроме главной фаворитке, также присутствуют Юлия Левченко и Ирина Геращенко, которая недавно возобновила карьеру после рождения ребенка.

Левченко заявлена с личным рекордом 2,00 и таким же показателем сезона. Киевлянка представляет ЗСУ и КМШВСМ. Рекорд Геращенко составляет 1,98, лучший результат сезона 1,97, спортсменка представляет ЗСУ и КМШВСМ.

Остальные участницы:

• Екатерина Табашник: личный рекорд 1,99, результат сезона 1,90.

• Оксана Окунева: (1,94 – 1,80).

• Лилия Клинцова: (1,88 – 1,81).

• Ирина Безсмертная: (1,80 – 1,80).

• Анастасия Волкова: (1,80 – 1,70).

• София Прокопенко: (1,70 – 1,65).

• Кира Пахалович: (1,60 – 1,60).

• Виталина Лиман: (1,75 – 1,70).

• Анастасия Ковальчук: (1,71 – 1,71).

• Мелания Вакулина: (1,78 – 1,78).

