Где и когда смотреть Магучих на чемпионате Украины по легкой атлетике. Расписание трансляций
Мировая рекордсменка в прыжках в высоту Ярослава Магучих стартует на чемпионате Украины по легкой атлетике в закрытых помещениях. Олимпийская чемпионка Парижа-2024 уже в ближайшую субботу, 28 февраля, выступит в Легкоатлетическом манеже Киевской городской школы высшего спортивного мастерства (Павла Тичини, 18).
Те, кто не сможет посетить турнир, смогут увидеть его благодаря "Суспільному". Прямой эфир будет организован на медаиплатформе "Суспільне Спорт" и региональных телеканалах вещателя. Начало в 18:30.
В заявке, кроме главной фаворитке, также присутствуют Юлия Левченко и Ирина Геращенко, которая недавно возобновила карьеру после рождения ребенка.
Левченко заявлена с личным рекордом 2,00 и таким же показателем сезона. Киевлянка представляет ЗСУ и КМШВСМ. Рекорд Геращенко составляет 1,98, лучший результат сезона 1,97, спортсменка представляет ЗСУ и КМШВСМ.
Остальные участницы:
• Екатерина Табашник: личный рекорд 1,99, результат сезона 1,90.
• Оксана Окунева: (1,94 – 1,80).
• Лилия Клинцова: (1,88 – 1,81).
• Ирина Безсмертная: (1,80 – 1,80).
• Анастасия Волкова: (1,80 – 1,70).
• София Прокопенко: (1,70 – 1,65).
• Кира Пахалович: (1,60 – 1,60).
• Виталина Лиман: (1,75 – 1,70).
• Анастасия Ковальчук: (1,71 – 1,71).
• Мелания Вакулина: (1,78 – 1,78).
