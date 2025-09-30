Жена Забарного пришла в вечернем платье на стадион в Париже и поразила своей красотой. Фотофакт

Супруга украинского защитника ПСЖ Ильи Забарного Ангелина произвела настоящий фурор после своего посещения благотворительного гала-вечера PARIS FOR GOOD. Мероприятие, организованное на стадионе "Парк де Пренс" под патронатом Её Превосходительства Аль Майассы бинт Хамад Аль Тани, собрало рекордные 4 миллиона евро в поддержку проектов PSG for Communities, который отмечает своё 25-летие, и Naked Heart France, направленных на помощь детям с расстройствами аутистического спектра и их семьям.

Ангелина выложила несколько снимков с этого вечера, спровоцировав бурный восторг у подписчиков. Комментаторы не смогли сдержать эмоций, завалив украинку комплиментами.

Юзеры отмечали невероятную красоту девушки и ее потрясающий наряд.

Вечер, организованный Натальей Водяновой и Нассером Аль-Хелаифи, вёл журналист Офели Менье. В поддержку события собрались известные представители спорта, моды, кино и культуры.

Среди гостей — игроки мужской команды и их супруги, министр культуры Рашида Дати, Никола и Лука Карабати, Томас Нгижол, Анаис Эбэйлин, Осеан Туссен, Александр Монтейро Хопаре, Жоан-Бенжамин Габа, Эдгар Планс, Бьянка Брандолини и Джамбаттиста Валли.

Напомним, что Ангелина Забарная родилась 13 июня 2002 года в Хмельницком в семье блогерки Юлии Леус, которая после неудачного первого брака впоследствии переехала в Киев.

В столице в 2016 году Юлия нашла новую любовь, а у девушки появился звездный отчим – актер, телеведущий и шоумен Андрей Джеджула.

Как сообщат OBOZ.UA, Илья Забарный официально перешёл в ПСЖ из "АФК Борнмут" за 63 миллиона евро с учётом бонусов. Украинец подписал пятилетний контракт, при этом его зарплата оценивается ниже средней по составу команды.

